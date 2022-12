Simon Dawson / No 10 Downing Street - 24/06/2022 O rei Charles III durante o CHOGM 2022, na Ruanda

Nesta terça-feira (6), um homem foi preso por tentar jogar um ovo contra o rei Charles III , em Luton , cidade no noroeste de Londres , afirma a agência de notícias britânica PA Media.

Com informações que mencionam a polícia local, a agência diz que o homem tentou arremessar o ovo enquanto o monarca participava de uma caminhada na cidade britânica.

No entanto, a agência não tem informações se o o rei foi ou não atingido.



Segundo a polícia de Bedfordshire, um jovem de aproximadamente 20 anos estava sendo interrogado sobre uma suposta agressão comum, mas não afirmou que haveria ligação com o monarca.

