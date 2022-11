Reprodução/Twitter Acusado de agredir e matar homem na Estação Mussurunga é preso





O acusado de agredir com um soco e matar Rubem Dário Gonçalves da Silva , de 56 anos, teve o mandado de prisão cumprido na 1ª Delegacia de Homicídios (DH / Atlântico), em Salvador, na tarde desta sexta-feira (25). Ele estava foragido desde o dia 15 de novembro, quando, durante uma briga, a vítima foi agredida e caiu batendo a cabeça no chão na Estação Mussurunga. O homem passará por exames de lesões corporais e ficará preso.

Veja o momento da prisão no vídeo abaixo:

Acusado de agredir e matar homem na Estação Mussurunga é preso https://t.co/J5LRfmY6SG



Rubem Dário Gonçalves da Silva, de 56 anos, foi agredido com um soco e caiu batendo a cabeça no chão #Correio24h pic.twitter.com/GUQtIPxTNF — Jornal Correio (@correio24horas) November 25, 2022





A delegada Zaira Pimentel apontou que as investigações ainda não foram concluídas e, até o momento, não apontam motivação política para o crime. Já foram coletados depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras e laudos periciais foram analisados.

“Houve um desentendimento, desencadeando em vias de fato, mas ainda não encontramos nenhum elemento que possa identificar divergência política, no caso”, afirmou.





Policiais da 1ª DH / Atlântico cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, na quinta-feira (24). A delegada também destacou o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) como ferramenta de grande importância para as investigações e a importância da colaboração da CCR Metrô e da população que denunciou.

Rubem Dario Gonçalves da Silva foi socorrido por agentes de atendimento da CCR Metrô Bahia e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão, mas não resistiu. O agressor fugiu logo depois.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .