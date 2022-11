Reprodução Governo de SP Av. Alexandre Colares ganhará faixa de ônibus





A Prefeitura de São Paulo, por meio das secretarias de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), da SPTrans e da CET, vai entregar no sábado, dia 12 de novembro, uma faixa exclusiva de ônibus na Avenida Alexandre Colares, na Vila Jaguara, na Zona Norte.

A nova faixa fica entre a Rua Joaquim da Costa Miranda e a Av. Manoel Domingos Pinto, na lateral da Rodovia Anhanguera, e tem o objetivo de melhorar a fluidez dos coletivos na região. A estimativa é que cerca de 23 mil passageiros dos ônibus municipais sejam beneficiados por dia com ganhos no tempo de viagem. Linhas de ônibus intermunicipais também serão beneficiadas com a nova faixa.

Com um total de 890 metros de extensão, a faixa será utilizada por 18 linhas de ônibus do sistema municipal e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h.

A iniciativa faz parte do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, que prevê um total de 50 km de faixas exclusivas para ônibus até o fim de 2024. Desde 2021 e até o momento foram implantados 28,73 km de faixas exclusivas de ônibus na cidade de São Paulo, ou seja, 57,4% do total previsto.

Linhas beneficiadas pela nova faixa:

119L/10 Vl. Sulina - Term. Lapa

8001/10 Vl. Piauí - Term. Lapa

8002/10 Term. Pirituba - Term. Lapa

8004/10 Sta. Mônica - Term. Lapa

8013/10 Term. Jd. Britânia - Lapa

8040/10 Sol Nascente - Term. Lapa

8043/10 Hab. Turística - Lapa

8047/10 Jaraguá - Lapa

8047/51 Jaraguá - Lapa

8050/10 Pq. Morro doce - Lapa

8050/21 Anhanguera - Lapa

8050/31 Pq. Morro Doce - Lapa

8055/10 Perus - Lapa

8055/51 Perus - Metrô Barra Funda

8062/10 Pq. São Domingos - Lapa

8622/10 Morro Doce - Pça. Ramos de Azevedo

8677/10 Jd. Líbano - Lgo. do Paissandu

8686/10 Mangalot - Lgo. do Paissandu