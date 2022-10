Reprodução TV Globo 19/10/22 Filho de vizinha racista faz ameaças ao humorista Eddy Júnior em frente ao apartamento dele na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo

Câmeras do prédio onde mora o humorista e músico Eddy Junior, vítima de um ataque racista de uma vizinha, registrou ao menos duas vezes em que a mulher e um filho dela estiveram na porta do apartamento dele com uma faca e uma garrafa.

O humorista afirma que desde abril é alvo de reclamações da vizinha por barulho em seu apartamento na madrugada, em horários que, segundo ele, estava dormindo ou fora de casa.

Nas imagens, o filho da vizinha aparece com uma faca em frente ao apartamento de Eddy. Ele chega a brincar com o objeto, a apontar para a porta e a batê-lo na parede. O homem vai embora após cerca de 1 minuto.

Uma semana depois, novamente durante a madrugada, mãe e filho aparecem nas imagens do quinto andar aparentemente alterados. Os dois permanecem por cerca de 1 minuto, saem e retornam depois.

Entenda

Eddy Junior denunciou, na noite de segunda (17), pelas redes sociais, que foi vítima de um ataque racista de uma vizinha do condomínio. No Instagram, o rapaz afirmou ter sido xingado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso” ao tentar usar o elevador do prédio com a vizinha.

O jovem afirmou que é alvo da família da agressora desde abril, quando começaram as reclamações e agressões verbais por um suposto barulho vindo do apartamento dele.



