Menahem Kahana/ AFP Pessoas em cima dos restos de um míssil iraniano no deserto de Negev, perto de Arad, em 2 de outubro de 2024, após um ataque de míssil iraniano contra Israel.





Após o ataque aéreo de mísseis do Irã em Israel , na terça-feira (1º), o local onde caiu parte da carcaça de um míssil, próximo à cidade de Arad , ao sul de Israel , virou uma espécie de ponto turístico para curiosos.

Os restos do míssil iraniano estão à beira de estrada. Nas imagens, feitas nesta quarta-feira (2), é possível ver alguns veículos parados na rodovia, enquanto adultos olham ainda curiosos e crianças sobem na carcaça do foguete para tirar fotos.

O ataque

A Força Militar do Irã lançou cerca de 200 mísseis ao território israelense, na noite de terça-feira (1º) . Sirenes de alerta soaram em todo território, e as explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém, duas das maiores cidades israelenses.

Alguns dos foguetes disparados caíram em pontos isolados, como foi o caso de Arad. O espaço aéreo de Israel chegou a ficar fechado por algumas horas, além dos moradores se encaminharem a abrigos.





Nenhum ferido foi relatado em território israelense. Um palestino de 37 anos morreu na Cisjordânia durante os ataques . Sameh al-Asali foi atingido por fragmentos de um míssil interceptado por Israel, conforme relatou o governador Hosain Hanayel à AFP. Outros quatro palestinos ficaram feridos também por estilhaços.

O presidente israelense, Benjamin Netanyahu , diz que o Irã cometeu um “erro grave” e que vai “pagar o preço” .

