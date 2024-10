IRIB via AP Centrífugas de enriquecimento de urânio na usina de Natanz, no Irã





Após os ataques de mísseis do Irã em território israelense , na terça-feira (1º), Israel prometeu uma resposta “precisa e dolorosa” . Em meio à escalada de tensões no Oriente Médio , há especulações de que o Exército israelense possa atacar as instalações nucleares do Irã, como há muito tempo ameaçou fazer.

Israel conta com a ajuda dos EUA para coordenar uma resposta ao país vizinho. O presidente estadunidense, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (2) que não apoiará um ataque israelense a locais relacionados ao programa nuclear do Irã .

Programa nuclear

O programa nuclear do Irã está espalhado por vários locais de seu território de 1.648.000 km²; apenas alguns dos locais foram construídos no subsolo.

O país concordou com restrições às suas atividades nucleares em troca de diminuição das sanções internacionais, feita em um acordo em 2015 com potências mundiais. O pacto começou a falhar após o então presidente Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo em 2018; o Irã começou a abandonar as restrições no ano seguinte.

Desde então, os iranianos têm expandido seu programa de enriquecimento de urânio, reduzindo o chamado "tempo de ruptura" necessário para produzir urânio enriquecido suficiente para uma bomba nuclear. Sob o acordo de 2015, esse tempo era de cerca de um ano.

Atualmente, o país está enriquecendo urânio a até 60% de pureza físsil, perto dos 90% necessários para armas, em dois locais. O Irã teria material suficiente enriquecido nesse nível que, se fosse mais enriquecido, seria suficiente para quase quatro bombas, segundo métrica da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) , o órgão de fiscalização da ONU .

Natanz

Natanz é um complexo no centro do programa de enriquecimento de urânio do Irã, em uma planície ao lado de montanhas, fora da cidade sagrada xiita de Qom , ao sul da capital. O local abriga instalações que incluem duas plantas de enriquecimento: a vasta Planta de Enriquecimento de Combustível (FEP), subterrânea, e a Planta Piloto de Enriquecimento de Combustível (PFEP), acima do solo.

A FEP foi construída para enriquecimento em escala comercial, com capacidade para abrigar 50 mil centrífugas. Atualmente, há cerca de 14 mil centrífugas instaladas, das quais aproximadamente 11 mil estão operando, refinando urânio a até 5% de pureza.

Diplomatas com conhecimento de Natanz descrevem a FEP como estando a cerca de três andares abaixo do solo. Há um debate sobre o quanto os ataques aéreos israelenses poderiam danificar o local.

Fordow

Do outro lado de Qom, o Fordow é um local de enriquecimento escavado em uma montanha, o que faz dele, provavelmente, a usina melhor protegida de possíveis bombardeios do que a FEP.

O acordo de 2015 com potências importantes não permitia que o Irã enriquecesse em Fordow. Atualmente, há mais de mil centrífugas operando lá, com uma fração sendo máquinas avançadas IR-6, enriquecendo até 60%.

Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França anunciaram em 2009 que o Irã estava secretamente construindo Fordow há anos e não informou ao pacto firmado.

Isfahan

O Irã possui um grande centro de tecnologia nuclear nos arredores de Isfahan, sua segunda maior cidade. Inclui a Planta de Fabricação de Placas de Combustível (FPFP) e a instalação de conversão de urânio (UCF) alimentado por centrífugas.

Há equipamentos em Isfahan para produzir metal de urânio, um processo sensível à proliferação, já que pode ser usado para desenvolver o núcleo de uma bomba nuclear.

A AIEA disse que há máquinas para fabricar peças de centrífuga em Isfahan, descrevendo-o em 2022 como uma "nova localização."

Khonab

O Irã possui um reator de pesquisa de água pesada parcialmente construído, originalmente chamado Arak e agora Khondab. Reatores de água pesada apresentam um risco de proliferação nuclear porque podem facilmente produzir plutônio, que, como o urânio enriquecido, pode ser usado para fazer o núcleo de uma bomba atômica.





Sob o acordo de 2015, a construção foi interrompida, o núcleo do reator foi removido e preenchido com concreto para torná-lo inutilizável. O reator foi redesenhado "para minimizar a produção de plutônio e não produzir plutônio de nível armamentista em operação normal." O Irã informou à AIEA que planeja ativar o reator em 2026.

Bushehr

A única usina nuclear em operação no Irã, localizada na costa do Golfo, utiliza combustível russo, que a Rússia recolhe após o uso, reduzindo o risco de proliferação.

