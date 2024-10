Reprodução Documento do palestino morto em ataque do Irã





Um palestino chamado Sameh al-Asali , de 37 anos, morador da Faixa de Gaza , foi o único morto durante o bombardeio iraniano sobre Israel nesta terça-feira (1º) , após ser atingido por uma grande parte de um míssil iraniano que caiu ao solo sem explodir. Ele estava na Cisjordânia ocupada por Israel .

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que o homem é atingido. De acordo com a mídia palestina, Sameh al-Asali trabalhava na cidade de Jabaliya , na Faixa de Gaza . O local onde foi atingido fica na aldeia de Nu’eima , perto de Jericó .

O governador Hosain Hanyel declarou que "Um trabalhador palestino morreu em Jericó ao ser atingido por pedaços de um míssil que caíram do céu". Outros quatro palestinos ficaram feridos pela mesma explosão de estilhaços.

Morador de Gaza estava na Cisjordânia desde o ano passado

Segundo Hanayel, o homem acabou preso em Jericó desde o início da guerra, que começou após o ataque do grupo extremista Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro do ano passado.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Informações que circulam nas redes sociais, corroboradas por uma imagem do documento de identidade, apontam que al-Asali era um dos milhares de trabalhadores de Gaza com permissão de trabalho em Israel que ficaram retidos no país no ataque do ano passado e que buscaram refúgio na Cisjordânia. O rapaz tinha três filhos.





Imagens e vídeos mostram um fragmento de míssil, de cerca de um metro de comprimento, próximo ao corpo de al-Asali, que estava coberto com uma folha. O governador da Cisjordânia também informou que incêndios ocorreram na área, devido à queda de fragmentos do míssil.

Cerca de uma hora após o ataque, o exército anunciou que a população já podia sair dos abrigos. As Forças Armadas haviam instruído os cidadãos a permanecerem em áreas protegidas devido à ameaça de uma "agressão de grande escala" iraniana.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .