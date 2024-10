AFP Ataque de mísseis do Irã contra Israel como um "grave erro", diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou nesta terça-feira (1º) o ataque de mísseis do Irã contra Israel como um "grave erro" e assegurou que Teerã "pagará" o preço pela agressão.

" Irã cometeu um grave erro esta noite e pagará por isso", afirmou Netanyahu horas após o ataque. "Quem nos ataca, nós atacamos", acrescentou, como forma de advertência.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Em um comunicado, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, que estava no centro de comando e controle supervisionando a interceptação dos mísseis, também prometeu punir os iranianos pelo ataque.

"O Irã não aprendeu uma lição simples: aqueles que atacam o Estado de Israel pagam um preço alto", declarou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.