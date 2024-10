NIR KEIDAR / ANADOLU / Anadolu via AFP Muitos foguetes, disparados do Irã, são vistos de Tel Aviv, Israel, em 01 de outubro de 2024

A Guarda Revolucionária Iraniana confirmou que lançou, na tarde desta terça-feira (1º), mísseis contra Israel. De acordo com a imprensa local, foi possível ouvir explosões em Tel Aviv - o Exército de Israel afirma que interceptou um "grande número" de mísseis, e que mais de 200 foram disparados.

Segundo o Irã, o ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe Hassan Nasrallah. "Em resposta ao martírio de Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e (comandante da Guarda) Nilforoshan, visamos o coração dos territórios ocupados", disse a Guarda Revolucionária Iraniana, em comunicado.



"Se o regime sionista reagir às operações iranianas, enfrentará ataques devastadores", continua a nota.

Em discurso televisionado, o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse que Israel está "totalmente preparado para defender e retaliar" o ataque iraniano, e que isso seria feito "em tempo útil".

De acordo com a AFP, os serviços de emergência locais falam em duas pessoas levemente feridas em Israel após a chegada dos mísseis.



Além da explosão, um ataque a tiros atingiu a cidade.

O governo israelense pediu que moradores se protejessem.

Estados Unidos

Oficiais dos Estados Unidos e de Israel alertaram nesta terça-feira (1º) que o Irã estaria se preparando para um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel.

Segundo a agência Reuters, um alto funcionário americano enfatizou que essa ofensiva resultaria em “consequências severas”. Ele acrescentou que Washington tem colaborado ativamente com Israel em suas defesas.

Daniel Hagari, porta-voz das Forças Armadas de Israel, afirmou mai cedo que o país estaria “na mais alta prontidão” para responder a qualquer ameaça.

“Estamos na mais alta prontidão, ofensiva e defensiva. Junto dos Estados Unidos, estamos acompanhando os desenvolvimentos no Irã. O fogo iraniano contra o Estado de Israel terá consequências. Temos planos e temos capacidades."

Segundo ele, caso houvesse uma ofensiva iraniana, a guerra poderia se tornar de "larga escala".

Fontes israelenses indicaram que os alvos do possível ataque incluem três bases aéreas militares e uma sede de inteligência ao norte de Tel Aviv, que foi evacuada na tarde do mesmo dia.

A Embaixada dos EUA em Israel emitiu ordens para que seus funcionários retornassem para casa e se preparassem para se abrigar, a primeira instrução desse tipo em meses. Além disso, navios e aeronaves americanas estão posicionados na região para apoiar Israel.



