Divulgação/IDF Imagem do Exército de Israel; após ataque de mísseis de Irã contra Israel, tensão no Oriente Médio se acirra

O Irã lançou diversos ataques com míssil contra Israel nesta terça-feira (1), deixando o Oriente Médio em alerta. Os dois países não estavam em guerra , mas as tensões começaram a escalonar desde os ataques israelenses contra o Hezbollah, aliado do Irã.

Durante os últimos dias, Irã e Israel reforçaram seus exércitos e posicionaram as forças em locais estratégicos tanto para invasão quanto para defesa .

Vale pensar, no entanto, no poder de destruição e força de cada exército. Consultamos dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês) publicados no Wall Street Journal para entender qual o poderio militar de cada país. Os estudos são de fevereiro de 2023, e demonstram o último levantamento até hoje.

Força de Irã e Israel

O Irã tem o segundo maior exército do Oriente Médio , com 190 mil soldados na Guarda e outros 650 mil na força militar. Israel, por sua vez, tem 177,5 mil pessoas na força militar, sem considerar reservistas convocados em conflito; existem, ainda, 8 mil pessoas treinadas em organizações paramilitares.

A população do Irã também é bem maior: são 87 milhões de habitantes, contra 9,5 milhões de Israel.

Dinheiro e armas

Israel, no entanto, tem armas mais poderosas. Eles são o único país com bombas nucleares (as informações são da Federação dos Cientistas Americanos (FAS), mas Israel, em si, nega quaisquer informações). Estima-se que eles tenham 80 armas nucleares, das quais 30 são de gravidade e lançadas por aviões. As restantes são de bases terrestres que ficam em Jerusalém.

O orçamento de guerra de Israel é, também, bem maior: cerca de US$ 24 bilhões, contra R$ 10 bilhões.

Israel também tem total de armamento mais forte: são 612 aeronaves, contra 551 do Irã. Além disso, os aviões israelenses são mais modernos e bem equipados.

Quando se fala de mísseis, no entanto, Irã vence. De acordo com o First Post e International Institute for Strategic Studies , o país tem um dos maiores arsenais balísticos da Ásia, incluindo diversos tipos de mísseis que podem atravessar até 2 mil quilômetros.

Em relação a tanques, o Irã também ganha: tem 1,9 mil, contra 1,3 mil e Israel. Mas, da mesma maneira, os veículos israelenses são mais potentes e considerados os mais armados e melhor desenhados do mundo.

