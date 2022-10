IstoÉ - 25/10/2022 Segundo as autoridades palestinas, foi um dos maiores tiroteios em semanas na região

As autoridades palestinas confirmaram a morte do líder do grupo militante "Den of Lions", Wadi’ al-Houh, e mais cinco pessoas nesta terça-feira (25). As informações são de que forças israelenses invadiram a cidade de Nablus, na Cisjordânia , e desencadeou um tiroteio na região.



Segundo os militares, as forças israelenses mobilizaram para o confronto franco-atiradores, soldados com mísseis e agentes da Shin Bet (Serviço de Segurança Geral), lutando contra combatentes armados, além de pessoas que atiravam pedras e queimavam pneus.

O alvo da operação era uma fabricação de explosivos do grupo "Den of Lions". Os militares disseram que Wadi’ al-Houh era o responsável pela produção das bombas caseiras, além de estar na linha de frente para a obtenção de armas para o grupo. Ele foi alvejado e morto na ação.





Na TV Palestina , o vice-presidente do Movimento Fatah, Mahmoud Al-Aloul, informou que os agentes israelenses foram avistados disfarçados entrando em Nablus pela segurança palestina . Logo em seguida, uma troca de tiros se sucedeu, deixando diversos feridos . Um oficial militar israelense disse que não era o objetivo alvejar quaisquer forças palestinas .

O "Den of Lions" é formado principalmente por jovens, e cresceu nos últimos meses de forma exponencial. Eles travaram diversos confrontos com as forças israelenses , principalmente com o aumento da violência na Cisjordânia.

O primeiro-ministro e candidato a eleição em 1º de novembro, Yair Lapid, afirmou que Israel continuará confrontando os militantes em Nablus e outras cidades, dizendo que não cederão "nem por um momento".

Entre os mortos , pelo menos dois eram membros do "Den of Lions", disseram as autoridades de saúde palestinas .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.