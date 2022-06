Reproducao: Youtube Prédio bombardeado na Faixa de Gaza

Neste sábado (18), ataques aéreos israelenses atingiram instalações militares do Hamas, na Faixa de Gaza . Os disparos foram uma resposta ao lançamento de foguetes vindos do enclave palestino, liderado pelo movimento islâmico.

"Há pouco, em resposta ao ataque com foguetes, os aviões [militares israelenses] atacaram vários alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza", disse o Exército israelense em um comunicado, segundo a agência de notícias AFP .

Os bombardeios ocorreram depois que o Hamas "lançou um foguete (...) contra civis israelenses no sul de Israel", acrescentou, afirmando que o projétil foi interceptado pelas defesas aéreas de Israel.

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado recentemente, mostrou que a ocupação dos territórios palestinos por Israel e a discriminação da população palestina são "as causas principais" das tensões recorrentes na região e de toda a instabilidade.

Israel, no entanto, recusou-se a cooperar com a organização e disse que o relatório é "parcial e tendencioso, desqualificado por seu ódio ao Estado de Israel e baseado em informações parciais e segmentadas", em uma nota do Ministério de Relações Exteriores.

