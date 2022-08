Reprodução/Al Jazeera Conflitos obrigaram comércios a fecharem, além de que ambos os lados tiveram escassez de suprimentos

A agência Reuters divulga a informação de que o governo de Israel e militantes da Palestina chegaram a um acordo de cessar-fogo em Gaza, neste domingo (6), após conflitos que começaram na sexta-feira.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza , 41 mortes de pessoas foram confirmadas, incluindo 15 crianças e 4 mulheres, desde o início da última fase de confrontos entre Israel e o grupo Jihad Islâmica. Outras 311 pessoas ficaram feridas.

Segundo maior grupo militante em atuação no território palestino e considerado terrorista pelos EUA e a União Europeia, a Jihad Islâmica geralmente atua de forma independente do movimento islâmico Hamas , que controla o enclave desde 2007.

Reprodução TV Aljazeera - 06.08.2022 Ataque de Israel à Jihad Islâmica em Gaza, na Palestina, no dia de ontem (6)

Israel havia fechado as passagens para mercadorias e pessoas com o território palestino na terça-feira por temer represálias após a detenção de Basem Saadi, um líder do grupo armado palestino, no dia anterior. Os bloqueios reduziram as entregas de diesel necessárias para abastecer a central.

Em 2019, a morte de um comandante da Jihad Islâmica em uma operação israelense provocou vários dias de hostilidades entre o grupo armado e Israel. O Hamas, que enfrentou Israel em quatro guerras desde que tomou o poder no território, permanece à margem dos confrontos.

Mas a decisão que tomar agora será crucial, pois o grupo enfrenta pressões para melhorar as condições econômicas do território. Israel impõe desde 2007 um bloqueio severo da Faixa de Gaza , território de 362 quilômetros quadrados em que moram 2,3 milhões de pessoas, com níveis elevados de desemprego e pobreza.