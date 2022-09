Reprodução/YouTube - 22.08.2022 Lula é candidato a Presidência pelo PT

O candidato à Presidência , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , recebeu R$ 100.000,00 de um empresário palestino chamado Shawqi Hilal Mohd Naser para a campanha eleitoral do petista. Esta foi maior doação recebida pelo ex-presidente até o momento.

Naser é sócio da companhia Viamar Internacional, companhia com sede em Brasília e especializada em negócios internacionais de larga escala. "Nosso principal objetivo é promover desenvolvimento de negócios com os commodities mais valiosos da América Latina”, diz o site da organização.

O palestino mora no Brasil e realizou a doação para Lula no dia 8 de setembro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral , um dia após as comemorações do Bicentenário da Independência no feriado de 7 de setembro.

O filho do empresário disse a Veja que Naser enviou a quantia porque conhece Lula há muitos anos e pelo petista apoiar causas palestinas.

Lula tem, até o momento, R$ 86 milhões de reais do fundão eleitoral do PT para utilizar em campanhas. Com a doação de Naser, a contribuição de pessoa física para o político foi de R$ 384 mil no total. O petista também recebeu R$ 284.072,86 por meio de financiamento coletivo nomeado Um a Mais Serviços de Tecnologia.

Além da doação do palestino, apenas outras duas pessoas individuais realizaram uma transferência para o ex-presidente. Uma doação de R$ 513,13 foi enviada no nome de Gabriela Shizue Soares de Araujo e outros R$ 300,00 foram doados por Usiel Rios.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.