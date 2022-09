Joshua Qualls/Governor's Press Office - 12.09.2022 Presidente dos EUA, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , vai discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) apenas na quarta-feira (21). Tradicionalmente, o líder norte-americano fala em segundo lugar, depois do presidente Jair Bolsonaro (PL) , mas os planos sofreram alteração.

Biden precisou adiar o discurso devido à viagem que fez ao Reino Unido para participar do funeral da rainha Elizabeth II , que morreu no último dia 8 . A ida a Londres fez com que o chefe de Estado tivesse que fazer uma alteração na agenda oficial. Com isso, ele vai discursar na ONU apenas na quarta, e não hoje.

Os líderes começaram a discursar na Assembleia Geral da ONU , sediada em Nova York, nos EUA , nesta terça-feira (20). Os debates da 77ª edição acontecem de forma 100% presencial pela primeira após a pandemia de Covid-19 . Entre os temas que devem ser abordados pelos líderes ao longo da semana, estão a guerra na Ucrânia e o combate ao coronavírus.

A abertura foi feita por Bolsonaro , que defendeu o agronegócio, fez ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — seu principal adversário na corrida à Presidência da República — e focou em temas para atrair o eleitorado em que aparece com mais rejeição nas pesquisas de intenção de voto , como no público feminino.

No discurso , o mandatário mencionou a primeira-dama Michelle Bolsonaro, assim como vem fazendo nos últimos tempos , tentando incluí-la na campanha à reeleição ao Planalto.

Ao longo da madrugada desta terça, horas antes do início do discurso , imagens contra Bolsonaro foram projetadas no prédio em que ocorre a Assembleia .

Fotos do rosto de Bolsonaro apareceram na fachada do prédio da ONU acompanhados dos dizeres 'Mentiroso', Vergonha Brasileira' e 'Desgraça', em diferentes línguas.

Esta não é a primeira vez que o chefe do Executivo foi alvo de críticas durante o evento. No ano passado, um caminhão com três telões circulou pelas ruas de Nova York exibindo a mensagem "Bolsonaro is burning the Amazon" (na tradução: Bolsonaro está queimando a Amazônia).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.