Morreu hoje Elizabeth II, aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde nesta quinta-feira (8), em Balmoral, no Reino Unido. Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assume o trono britânico após a morte da rainha.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Indícios de debilidade

Em 2022, Elizabeth, apesar de longeva e demonstrar sempre estar disposta em suas poucas aparições, vinha se ausentando de diversos eventos públicos de alto escalão, devido aos problemas de saúde. A rainha, em uma transição progressiva da coroa, também já estava atribuindo, pouco a pouco, algumas funções ao príncipe Charles.

Um ano antes, a morte do marido, o duque de Edimburgo, também abalou de forma direta a rainha do Reino Unido. Considerado o homem mais velho na história da monarquia britânica, Philip morreu meses antes de completar 100 anos. Na época, em nota oficial, foi afimado que "Sua Alteza Real faleceu pacificamente...no castelo de Windsor". Desde então, Elizabeth também começou a dar sinais de não estar bem, apontando problemas relacionados à saúde. Eles eram casados há 73 anos.

Nomeação de Liz Truss

Na última segunda-feira (5), a rainha quebrou a tradição, pela primeira vez, ao não voltar a Londres – no Palácio de Buckingham – para nomear a primeira-ministra eleita, Liz Truss, recepcionando-a no Castelo de Balmoral.

Divulgação/Buckingham Palace A última aparição pública de Elizabeth II foi recebendo Liz Truss, nova primeira-ministra do Reino Unido

Jubileu de Platina

No início de maio, também pela primeira vez em 59 anos, a monarca foi substituída pelo príncipe Charles na cerimônia de abertura do Parlamento do Reino Unido. Charles, que é o herdeiro direto da rainha, também representou a mãe em diversos momentos do Jubileu de Platina.

Divulgação/Buckingham Palace Em junho de 2022, a rainha comemorou os 70 anos no trono

Quem foi a Rainha Elizabeth II



Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres, em 21 de abril de 1926. Em 1947, casou-se com Philip Mountbatten, filho do príncipe Andrew da Grécia. O casal teve 4 filhos, Charles (1948), Anne (1950), Andrew (1960) e Edward (1964).

Aos 25 anos, a rainha tomou posse da coroa após a morte de seu pai, o rei Jorge VI, por câncer de pulmão, aos 56 anos, em 1952. No entanto, em meados de 1951, Elizabeth já o representava em diversos eventos oficiais.

Divulgação/Buckingham Palace Elizabeth II assumiu o trono aos 25 anos

Visita ao Brasil em 1968

Em 1968, Elizabeth II, em sua primeira e única visita ao Brasil, junto de seu marido, o príncipe Philip, ficaram cerca de 11 dias no país e conheceram cerca de seis cidades brasileiras. Aos 42 anos, a rainha chegou a assistir um jogo de Pelé, aclamado bicampeão mundial de futebol com apenas 28 anos na época. Até hoje, a viagem é a única de um monarca britânico à América do Sul.

Arquivo nacional - 08.09.2022 Rainha Elizabeth II conhecendo o jogador Pelé durante visita ao Brasil

Arquivo nacional - 08.09.2022 Durante a estada no país, ela e o Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, ganharam LPs de música MPB, um berimbau e até um casal de onças

A relação e o abalo da separação de Diana e Charles

Com diversos altos e baixos desde o noivado, o casamento de Diana Spencer com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, que aconteceu 1981, sempre foi alvo de especulações por parte da mídia. A relação de Elizabeth com Lady Di sempre foi conturbada, inclusive Diana chegou a dizer que desde o primeiro dia soube que não seria próxima da monarca. Em uma citação da princesa sobre a convivência com os sogros ela diz:"Me dou muito bem com eles, mas não faço nenhum esforço maior para tomar chá com eles".

A separação

Após longos anos de turbulências na relação entre Charles e Diana, eles deram entrada no divórcio em 1992, no entanto, este só fora oficializado em 1996, após envolvimento de Elizabeth no assunto. Neste meio tempo, apesar de apoiar o divórcio, Elizabeth teria dito a Diana que seu relacionamento com Charles não tinha dado certo devido a sua bulimia, a qual ela apontava com o fator "crucial" para os problemas do casamento.

Pouco tempo após o divórcio, em 1997, Diana, Princesa de Gales, faleceu em um hospital de Paris, França, após sofrer um acidente de carro em um túnel rodoviário.

