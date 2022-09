Reproducao: Facebook Bolsonaro

A equipe de Jair Bolsonaro (PL) está apreensiva na espera da aparição do presidente da República na abertura da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) , que tem início à 8h desta terça-feira (20), em Nova York.

De acordo com O GLOBO, 'o objetivo dos estrategistas do presidente' seria reforçar a imagem de estadista do presidente com esse discurso e utilizar o conteúdo na propaganda eleitoral já que as eleições acontecem daqui a duas semanas.

Bolsonaro ainda respira o tom de uma tumultuada passagem pela Inglaterra, onde foi assistir o funeral da Rainha Elizabeth II. Segundo a coluna, esse tema permeou o núcleo político da campanha que visa buscar votos de indecisos.

Bolsonaro então preparou dois discursos: um com teor mais abrangente como a preservação da Amazônia, defendendo as políticas do governo no enfrentamento do desmatamento e o papel do Brasil na crise de alimentos em meio à guerra da Ucrânia. E outro, mais agressivo ao qual Bolsonaro pode retomar ataques às urnas eletrônicas e ao Supremo Tribunal Federal (STF), diz o texto.

A reportagem mostra que 'a versão radical' do discruso teve elaboração com participação do coronel Mauro Cesar Barbosa Cid e o assessor internacional do Palácio, Felipe Martins, considerados da ala mais radical do governo.



Na semana passada Bolsonaro disse ao público evangélico que se arrependeu de falas insensíveis sobre a pandemia e essa mudança de atitude teria surtido um efeito positivo. Os ministros do Centrão, Ciro Nogueira e Fábio Faria, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o estrategista digital Sérgio Lima passaram a defender a moderação no discurso. Para a ala mais moderada, os ataques ao sistema eleitoral e à segurança das urnas eletrônicas prejudicam o presidente na busca pelos indecisos.

