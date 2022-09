Reprodução / ONU - 20.09.2022 Presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na abertura da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (20) em Nova York, que nosso objetivo coletiva para acabar com esse momento de divisão internacional e o Brasil focou na preservação de vida e dos empregos durante a pandemia da covid19.

Desmatamento e Agronegócio

O presidente também falou que a Amazônia brasileira ainda conta com 80% de suas matas nativas intocadas e que o Brasil 'em matéria de Meio Ambiente tem dois terços de sua mata nativa preservada'. O presidente também citou que o agronegócio brasileiro é imprescindível para o combate a insegurança alimentar que o planeta enfrente com o conflito na Ucrânia.

Ataques a Lula



Bolsonaro disse aos presentes, em referência ao governo de seu maior adversário nas próximas eleições, que em seu governo acabou com a corrupção do país.

"No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político em e desvios chegou a casa dos US$ 170 bilhões de dólares", comentou.

"O responsável por isso foi condenado em três instâncias por unanimidade. Delatores devolveram US$ 1 bilhão de dólares e pagamos para a bolsa americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado", disse Bolsonaro.

Apesar das críticas ao ex-presidente, Bolsonaro fez questão de mencionar que concluiu as obras de transposição do Rio São Francisco, projeto idealizado nas gestões do PT.

A equipe de Jair Bolsonaro (PL) estava apreensiva na véspera da aparição do presidente da República na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) .



De acordo com O GLOBO, 'o objetivo dos estrategistas do presidente' seria reforçar a imagem de estadista do presidente com esse discurso e utilizar o conteúdo na propaganda eleitoral já que as eleições acontecem daqui a duas semanas.

