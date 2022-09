Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Lula

Nesta segunda-feira (19), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ao site da revista britânica The Economist que "o petista está cansado de pedir perdão ".

A publicação rebateu o petista dizendo: "Embora o partido nunca tenha realmente feito isso [se desculpado]".

A fala do ex-presidente foi em referência à cobrança de parte da população e opositores para que o Partido dos Trabalhadores se responsabilize pelo envolvimento na Lava Jato e por políticas que levaram o Brasil à recessão.

De acordo com o The Economist, Lula falha ao não reconhecer que "os problemas atuais do Brasil começaram com sua protegida e sucessora, Dilma Rousseff [PT]".

Em uma justificativa, a revista resume: "Quando o crescimento desacelerou, seu governo tentou estimular a economia e reforçar o apoio político tomando empréstimos para gastar mais. Isso levou a uma crise fiscal e à pior recessão de todos os tempos no Brasil, de 2014 a 2016".

Sobre a desconfiança dos empresários em relação ao seu governo, Lula afirmou: "Os empresários sabem [o que esperar de] um governo petista", citando conquistas de quando foi chefe do Executivo.

"Se o governo não estimular o desenvolvimento, se o governo não tomar a iniciativa, se o governo não disponibilizar crédito, as coisas não são feitas", disse o petista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.