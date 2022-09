Alan Santos/PR - 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estaria planejando comparecer ao funeral de Elizabeth II

Assessores da Casa Branca estariam fazendo preparativos iniciais para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, consiga viajar a Londres, na Inglaterra, para participar do funeral da rainha Elizabeth II .

O governo norte-americano só pretende anunciar a presença de Biden na cerimônia, no entanto, após o palácio informar os planos de como será feito o funeral, de acordo com fontes ligadas ao assunto ouvidas pela CNN .

O presidente viajaria à capital inglesa acompanhado da delegação oficial.

A última vez que um monarca britânico morreu, o presidente dos Estados Unidos na época não compareceu ao funeral. Em 1952, Harry S. Truman enviou seu secretário de Estado Dean Acheson para comparecer ao funeral de George VI.

Em outros funerais considerados de alto nível, ex-presidentes dos EUA foram incluídos. Quando João Paulo II morreu, o então presidente George W. Bush compareceu à cerimônia ao lado de seu pai, George H. W. Bush, e do ex-presidente Bill Clinton.

Além disso, em 2013, o então presidente Barack Obama incluiu George W. Bush, Clinton e o ex-presidente Jimmy Carter na delegação oficial ao funeral de Nelson Mandela.

A morte da rainha foi anunciada por volta das 18h30 dessa quinta (8). Elizabeth II tinha 96 anos e faleceu após ter uma piora no quadro de saúde. Mais cedo, médicos haviam recomendado que a monarca ficasse sob observação .

A família real foi chamada para acompanhá-la no palácio de Balmoral, na Escócia, após a equipe levantar preocupação com seu quadro.

Pouco depois, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de Elizabeth II .

