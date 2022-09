Reprodução TV Brasil Michelle Bolsonaro tem mais um vídeo vetado pelo TSE





O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu outra propaganda da campanha do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) em que, no entendimento da Casa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro participa por mais tempo do que a lei permite . A decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi tomada após pedido da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ficou definido que o atual chefe do Executivo terá que pagar multa de R$ 25 mil por dia, caso haja descumprimento.

Essa é a quinta decisão do TSE mandando suspender a veiculação de peças publicitárias com a primeira dama. A legislação eleitoral estabelece que a participação de apoiadores de um candidato deve se limitar a 25% da propaganda. Em alguns casos, a presença de Michelle chegou a ocupar 100% do tempo.





Diante da proibição, a campanha de Bolsonaro decidiu buscar uma nova estratégia e incluiu imagens de crianças e mulheres na peça publicitária, porém a narração da mensagem de apoio ao presidente continuou presente em toda a propaganda.

A presença de Michelle na campanha representa uma tentativa de reduzir a rejeição de Jair Bolsonaro entre mulheres e de conquistar votos entre evangélicos.

A campanha do petista afirma que o discurso da primeira dama passou a contar com uma dubladora para as imagens em que ela não aparece. De acordo com a ação, a suposta "trucagem" causaria no espectador a sensação de que as frases estão sendo ditas por Michelle, uma vez que a narradora sequer alterou frases em primeira pessoa.

"Aos 12 segundos do vídeo, a narradora afirma: ‘o meu depoimento não é só de uma esposa que ama o seu marido", aponta a campanha do ex-presidente.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino preferiu não entrar nessa discussão, no entanto indentificou que há "aparência" de o discurso ter sido feito integralmente pela primeira dama e que, por isso, a propaganda deve ser retirada do ar.

"Com efeito, o discurso veiculado, além de igual ao da inserção anterior, apresenta trechos em que as falas na primeira pessoa do singular (“O meu depoimento não é só de uma esposa, que ama o marido” e “Eu sei quem é ele dentro de casa”) são exibidas simultaneamente à imagem de Michelle Bolsonaro dizendo-as, dando a entender se tratar de depoimento da própria, sobretudo porque o áudio se mostra contínuo, isto é, sem mudança da voz feminina que o profere", afirma o ministro na decisão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.