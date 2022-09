Reprodução/CBS News Funeral Elizabeth II

Após a última cerimônia pública do funeral , o corpo da rainha Elizabeth II será sepultado em um evento particular, nesta segunda-feira (19), que acontece na Capela Memorial Rei Jorge VI, localizada no Castelo de Windsor.

O evento estava previsto para ter início às 19h30 do horário local (15h30 no horário de Brasília). Elizabeth II é a 11ª ex-monarca a ser enterrada no local.

A monarca que ficou sete décadas no trono do Reino Unido encomendou a capela em 1962, e as obras foram finalizadas em 1969.

O corpo da rainha será enterrado no mesmo local onde estão seus pais, rei Jorge VI e rainha Isabel, e também as cinzas da sua irmã, a princesa Margaret.

O príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, estava temporariamente enterrado na Capela de São Jorge mas, agora, será tranferido para a capela memorial para ficar ao lado da sua esposa.



O caixão da monarca foi levado para um setor particular da capela, sendo acompanhado pelos membros da família real. Logo em seguida, os familiares da rainha deixaram o local a caminho do interior do Castelo de Windsor.

Caminho até o Castelo de Windsor



O caixão da rainha, que morreu aos 96 anos, foi levado ao Castelo de Windsor na manhã desta segunda-feira. O rei Charles III e a rainha consorte Camilla acompanharam a cerimônia.

O castelo era o grande refúgio de Elizabeth II. Foi onde a monarca morou nos últimos anos.

O trajeto entre Londres e Windsor durou cerca de duas horas. O caixão com o corpo da rainha foi transferido para um carro fúnebre, que foi acompanhado pelo rei Charles III e a rainha consorte Camilla.

Ao longo de todo o trajeto, pessoas jogaram flores em homenagem à rainha. O rei Charles III disse estar "profundamente tocado" com o apoio que recebeu da população antes do funeral.

Charles afirmou que ele e Camilla ficaram "comovidos além da medida" por todos que se deram ao trabalho de prestar as condolências. "Enquanto nos preparamos para dizer nosso último adeus, eu queria simplesmente aproveitar esta oportunidade para agradecer", disse ele.

