Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante)
Reprodução: Redes Sociais
Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante)

Faltando um mês para o primeiro turno das eleições, as agendas dos três primeiros colocados na disputa à Presidência da República nesta sexta-feira (4) refletem estratégias distintas: enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca consolidar a liderança e ampliar votos na sua principal base eleitoral regional, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aposta no eleitorado paulista para a reversão do cenário apontado pela última pesquisa Datafolha. Já o escritor Augusto Cury (Avante) trabalha para sustentar e aumentar o crescimento registrado no levantamento.

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Na pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (3),  Lula lidera a corrida presidencial no primeiro turno com 38% das intenções de voto, cinco pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 33%. O destaque do levantamento é Augusto Cury (Avante), que avançou seis pontos em duas semanas e chegou a 8%, isolando-se em terceiro lugar.

Em um eventual segundo turno, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados, com 46% e 44%, respectivamente.

Agenda de Lula (PT)

Faltando 30 dias para o primeiro turno, o  presidente Lula cumpriu agenda no Ceará, combinando agenda de governo e campanha eleitoral, com a estratégia de blindar e mobilizar sua principal base eleitoral, o Nordeste. Para isso, o candidato uniu a divulgação de obras do governo federal a um ato de mobilização política na região. Na pesquisa Datafolha divulgada ontem, ele aparece com 53% das intenções de voto entre nordestinos, enquanto Flávio Bolsonaro, seu principal oponente, tem desempenho muito mais forte no Sul

O presidente visitou obra da implantação do Trecho I do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), empreendimento que capta água do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), no Reservatório Jati, e segue até o Rio Cariús, em Nova Olinda, totalizando 145 km de extensão.

Agenda de Flávio Bolsonaro (PL)

Na segunda posição, o  senador Flávio Bolsonaro concentrou seus esforços no interior de São Paulo.  Nesta sexta, ele cumpriu agenda em São Carlos, região central do estado, com a participação do governador e candidato à reeleição de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A estratégia de campanha está na mobilização do eleitorado de direita e no uso do capital político de aliados de peso no maior colégio eleitoral do país, como o governador Tarcísio, que lidera as pesquisas no estado.

Flávio visitou o Onovolab, hub de inovação da cidade e depois participou de comício na Praça Maria Apparecida Resitano, em frente ao Mercado Municipal, um dos pontos mais movimentados da cidade.

Agenda de Augusto Cury (Avante)

escritor Augusto Cury também focou no interior de São Paulo. Ele cumpre agenda em São José do Rio Preto, ao longo do dia. Almoçou com o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), empresa de João Dória, ex-governador de São Paulo, visitou a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), percorreu o Mercado Municipal e o calçadão da cidade. Encerra o dia com um debate sobre saúde mental e uso excessivo de telas, promovido por uma escola privada da cidade.

Correndo por fora, ele tenta se firmar como a terceira via viável do pleito, cumprindo agendas de rua e focando na aproximação com o setor empresarial. Também busca explorar a pauta da saúde mental, principal bandeira de sua trajetória profissional, como alternativa à polarização política.

Demais candidatos

A um mês do pleito,  Ronaldo Caiado (PSD)  cumpriu agenda em São Paulo. Participa de sabatina ao vivo para o UOL e a Folha de S.Paulo. Mais tarde, visita o escritório de Engenharia do Google no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). No começo da noite, participa de sabatina ao vivo para o programa “Veja em Foco”, da revista Veja.

Renan Santos (Missão)  cumpriu agenda em Olinda, em Pernambuco. A passagem pela cidade inclui um comício durante a noite, com transmissão ao vivo pelo canal do partido.


Romeu Zema (Novo)  participou em São Paulo de sabatina organizada pelo Estadão, que será gravada e transmitida no horário do almoço. Logo em seguida, vai ao Centro para um encontro com lojistas de um tradicional polo de equipamentos eletrônicos da capital paulista. Durante a noite, ele participa de sabatina organizada pela CNN Brasil.

Na pesquisa Datafolha que saiu na quinta, Ronaldo Caiado aparece com 4% das intenções de voto no primeiro turno, Renan Santos, com 3% e 
Romeu Zema, com 2%.

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