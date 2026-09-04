Reprodução: Redes Sociais Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante)

Faltando um mês para o primeiro turno das eleições, as agendas dos três primeiros colocados na disputa à Presidência da República nesta sexta-feira (4) refletem estratégias distintas: enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca consolidar a liderança e ampliar votos na sua principal base eleitoral regional, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aposta no eleitorado paulista para a reversão do cenário apontado pela última pesquisa Datafolha. Já o escritor Augusto Cury (Avante) trabalha para sustentar e aumentar o crescimento registrado no levantamento.

Na pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (3), Lula lidera a corrida presidencial no primeiro turno com 38% das intenções de voto, cinco pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 33%. O destaque do levantamento é Augusto Cury (Avante), que avançou seis pontos em duas semanas e chegou a 8%, isolando-se em terceiro lugar.

Em um eventual segundo turno, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados, com 46% e 44%, respectivamente.

Agenda de Lula (PT)

Faltando 30 dias para o primeiro turno, o presidente Lula cumpriu agenda no Ceará, combinando agenda de governo e campanha eleitoral, com a estratégia de blindar e mobilizar sua principal base eleitoral, o Nordeste. Para isso, o candidato uniu a divulgação de obras do governo federal a um ato de mobilização política na região. Na pesquisa Datafolha divulgada ontem, ele aparece com 53% das intenções de voto entre nordestinos, enquanto Flávio Bolsonaro, seu principal oponente, tem desempenho muito mais forte no Sul

O presidente visitou obra da implantação do Trecho I do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), empreendimento que capta água do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), no Reservatório Jati, e segue até o Rio Cariús, em Nova Olinda, totalizando 145 km de extensão.

Agenda de Flávio Bolsonaro (PL)

Na segunda posição, o senador Flávio Bolsonaro concentrou seus esforços no interior de São Paulo. Nesta sexta, ele cumpriu agenda em São Carlos, região central do estado, com a participação do governador e candidato à reeleição de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A estratégia de campanha está na mobilização do eleitorado de direita e no uso do capital político de aliados de peso no maior colégio eleitoral do país, como o governador Tarcísio, que lidera as pesquisas no estado.

Flávio visitou o Onovolab, hub de inovação da cidade e depois participou de comício na Praça Maria Apparecida Resitano, em frente ao Mercado Municipal, um dos pontos mais movimentados da cidade.

Agenda de Augusto Cury (Avante)

O escritor Augusto Cury também focou no interior de São Paulo. Ele cumpre agenda em São José do Rio Preto, ao longo do dia. Almoçou com o Grupo de Líderes Empresariais (Lide), empresa de João Dória, ex-governador de São Paulo, visitou a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), percorreu o Mercado Municipal e o calçadão da cidade. Encerra o dia com um debate sobre saúde mental e uso excessivo de telas, promovido por uma escola privada da cidade.

Correndo por fora, ele tenta se firmar como a terceira via viável do pleito, cumprindo agendas de rua e focando na aproximação com o setor empresarial. Também busca explorar a pauta da saúde mental, principal bandeira de sua trajetória profissional, como alternativa à polarização política.

Demais candidatos

A um mês do pleito, Ronaldo Caiado (PSD) cumpriu agenda em São Paulo. Participa de sabatina ao vivo para o UOL e a Folha de S.Paulo. Mais tarde, visita o escritório de Engenharia do Google no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). No começo da noite, participa de sabatina ao vivo para o programa “Veja em Foco”, da revista Veja.

Renan Santos (Missão) cumpriu agenda em Olinda, em Pernambuco. A passagem pela cidade inclui um comício durante a noite, com transmissão ao vivo pelo canal do partido.





Romeu Zema (Novo) participou em São Paulo de sabatina organizada pelo Estadão, que será gravada e transmitida no horário do almoço. Logo em seguida, vai ao Centro para um encontro com lojistas de um tradicional polo de equipamentos eletrônicos da capital paulista. Durante a noite, ele participa de sabatina organizada pela CNN Brasil.

Na pesquisa Datafolha que saiu na quinta, Ronaldo Caiado aparece com 4% das intenções de voto no primeiro turno, Renan Santos, com 3% e

Romeu Zema, com 2%.