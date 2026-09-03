Tânia Rêgo/Lula Marques/ Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (03) uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República. No primeiro turno, Lula (PT) aparece com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.

Em seguida aparece Augusto Cury (Avante), com 8%, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

Os eleitores que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6%, o mesmo da pesquisa anterior. Já os indecisos são 3%, quando somavam 4% em agosto.

O Datafolha ainda testou um segundo cenário para o primeiro turno, com Pablo Marçal (PRTB). O candidato está inelegível por causa de uma condenação na Justiça Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda vai decidir se ele poderá ou não concorrer.

Nesse cenário, Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%. Augusto Cury registra 7%, seguido por Ronaldo Caiado e Renan Santos, com 4% cada. Romeu Zema e Pablo Marçal aparecem com 2% cada.

Mudanças no primeiro turno

Lula caiu um ponto percentual em comparação com a pesquisa anterior, quando registrava 39%, divulgada em 21 de agosto. Já Flávio Bolsonaro manteve os seus 33%.

A principal mudança entre os outros candidatos aparece com Augusto Cury, que subiu de 2% para 8%. Os demais candidatos, Caiado, Renan Santos e Zema, caíram um ponto em relação à pesquisa anterior.

Veja as porcentagens:

Lula (PT): 38% (39% em agosto)

Flávio Bolsonaro (PL): 33% (33% em agosto)

Augusto Cury (Avante): 8% (2% em agosto)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (5% em agosto)

Renan Santos (Missão): 3% (4% em agosto)

Romeu Zema (Novo): 2% (3% em agosto)

Samara Martins (UP): 1% (1% em agosto)

Edmilson Costa (PCB): 1% (1% em agosto)

Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (1% em agosto)

Wilson Grassi (Democrata): 0 (1% em agosto)

Clariana Barão (DC): 0 (zero em agosto)

Hertz Dias (PSTU): 0 (zero em agosto)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (6% em agosto)





2º turno

O Datafolha também simulou quatro possíveis disputas de segundo turno. Em todos os cenários, Lula aparece na frente. O candidato do PT aparece com 46%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 44%. Em agosto, os dois tinham 47% e 43%, respectivamente.

A pesquisa ainda testou outros cenários no segundo turno:

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46% (47% em agosto);

Ronaldo Caiado (PSD): 41% (40% em agosto);

Em branco/nulo/nenhum: 11% (11% em agosto);

Indecisos: 2% (3% em agosto).

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48% (48% em agosto);

Romeu Zema (Novo): 39% (38% em agosto);

Em branco/nulo/nenhum: 12% (12% em agosto);

Indecisos: 2% (2% em agosto).

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47% (47% em agosto);

Renan Santos (Missão): 38% (37% em agosto);

Em branco/nulo/nenhum: 13% (14% em agosto);

Indecisos: 2% (2% em agosto).

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 01 e 03 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e tem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como BR-03669/2026.