Flávio Bolsonaro apresentou plano de governo nesta quinta (13)
Reprodução/Youtube
Flávio Bolsonaro apresentou plano de governo nesta quinta (13)

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República nas eleições 2026, registrou nesta quinta-feira (13),  junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial denominado "Para o Brasil Vencer o Atraso". O documento tem 70 páginas e reúne o direcionamento estratégico da chapa.

O parlamentar teve seu nome oficializado para concorrer a vaga no Palácio do Planalto pelo partido em julho, tendo como vice-presidente o deputado federal  Alfredo Gaspar (PL), compondo chapa "puro sangue" - integrantes da mesma legenda.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da  campanha eleitoral neste período e os pilares centrais da sua gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de segurança pública, economia  e  reformas nos sistemas político e judiciário, além do combate à corrupção.

Flávio Bolsonaro é aposta do PL para encabeçar chapa para concorrer o comando do Planalto
Foto: PH Lopes
Flávio Bolsonaro é aposta do PL para encabeçar chapa para concorrer o comando do Planalto


Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do parlamentar aborda:

  1. Economia e finanças: a proposta visa controlar a dívida pública, vinculando-a ao crescimento de gastos ao Produto Interno Bruto (PIB), além da criação de programas para rernegociar dívidas das famílias.
  2. Judiciário:  propõe delimitar decisões monocráticas (individuais) do Supremo Tribunal Federal (STF), fixando ainda, prazo de um ano para indicação de políticos à Corte, além de transferir ações criminais de autoridades para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF).
  3. Reformas Institucionais:  defende o fim da reeleição para presidente, assunto alinhado à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 4/2026) de autoria do próprio Flávio Bolsonaro.
  4. Segurança e pautas sociais:  mostra as orientações gerais para o combate da criminalidade e corrupção, além de ações direcionadas para o público feminino e idosos.


Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE.  Clique aqui e acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal. 

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de  Flávio Bolsonaro  para ter acesso a página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo, clique em "propostas" e acesse o programa de governo completo.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.

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