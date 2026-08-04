Reprodução/redes sociais Augusto Cury se lança na disputa presidencial pelo Avante

Renomado psiquiatra e escritor, Augusto Cury estreia na política tendo como alvo o cargo máximo do poder político, a Presidência da República. Seu nome é conhecido a nível nacional e também, internacionalmente, dada suas publicações que falam sobre gestão emocional, autocontrole e desenvolvimento humano. Ele entra na cena política levantando a bandeira educacional e de apoio a pessoas neurodiversas.

Reprodução/redes sociais Augusto Cury estreia em nova empreitada profissional e se candidata a presidente nas eleições de 2026





Augusto Jorge Cury é paulista do município de Colina (SP). Ele nasceu em 2 de outubro de 1958 e completa 68 anos em 2026. O próprio escritor já declarou que tem origem multiracial, dada imigração de seus familiares que tem raízes árabes, judias, italianas e espanholas.

Ele é casado com a médica psicoterapeuta e dermatologista Suleima Cabrera Cury e juntos tem três filhas: Camila, Claudia e Carolina Cury. Camila é psicóloga e segue os passos do pai, tendo publicações sobre desenvolvimento socioemocional e gestão da mente.

Reprodução/redes sociais Augusto Cury com a esposa e as três filhas





Médico e escritor

Aos 26 anos, em 1984, Cury se formou em medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA). Durante sua trajetória acadêmica e científica, se especializou em psiquiatria, ramo que dedicou anos de pesquisas voltados para o funcionamento da mente.





Foi a partir desse estudo minucioso que originou a Teoria da Inteligência Multifocal, que trata da construção dos pensamentos e da saúde mental. Sua trajetória familiar converge a profissional no que diz respeito a atuação em projetos socioemocionais voltados à constituição de crianças, jovens e educadores, sendo aplicados em várias redes de ensino do Brasil.

Divulgação/Avante Augusto Cury é candidato à Presidência nas eleições 2026





Ele acumula mais de 30 anos de carreira na medicina psiquiátrica, no meio editorial e de palestras. Augusto Cury tem dezenas de obras publicadas e traduzidas em mais de 70 países. O médico e escritor passa a partir de 2026, acumular mais uma expertise para seu currículo, a atuação partidária.