Reprodução/redes sociais Renan Santos (Missão)

O candidato à Presidência da República nas eleições 2026 Renan Santos (Missão), registrou no dia 1º de outubro, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial intitulado de "Livro Amarelo - Missão 2026". O documento tem 51 páginas e reúne a direção estratégica da chapa.

O político teve seu nome oficializado para concorrer à vaga no Palácio do Planalto pelo partido em 20 de julho, tendo como vice-presidente Aroldo Medina (Missão), formando chapa "puro sangue" - quando tem integrantes da mesma sigla.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da campanha eleitoral neste período e traça os pilares centrais da gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de reformas no estado e sistema político, combate à corrupção, segurança pública e economia.

Reprodução/redes sociais Renan Santos, fundador do partido, e candidato da legenda à Presidência





Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do candidato aborda:

Economia e finanças: propõe a "PEC do Equilíbrio Fiscal" para desvinculação dos benefícios e pisos constitucionais, investimentos através das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) no Nordeste e a substituição do Bolsa Família por "Frentes Cidadãs" de trabalho. Segurança pública: aplicação da doutrina do "Direito Penal do Inimigo" para facções criminosas, promulgação do Estado de Defesa em áreas sob domínio do crime, criação de superpresídios de segurança máxima e vigilância tecnológica (drones e Inteligência Artificial). Reformas de gestão e institucionais : traz a Lei de Responsabilidade Gerencial (LRG), que vincula verbas partidárias e mandatos políticos a metas socioeconômicas, criação do Comissariado Federal de Gestão Pública e a "Grande Consolidação Municipal" para junção de municípios sem autonomia financeira. Educação, saúde e pautas sociais: programa "SUS Fila Zero" com ordem de atendimento definida por categorização de risco (ENER), adoção do método fonético de alfabetização, estatuto disciplinar nas escolas, substituição das cotas por bolsas de mérito e o Marco Nacional da Desfavelização para transformar favelas em bairros formais.





Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE. Clique aqui e acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal.

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de Renan Santos e terá acesso à página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.