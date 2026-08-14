Ronaldo Caiado (PSD)
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Ronaldo Caiado (PSD)

O governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República nas eleições 2026, registrou na segunda-feira (10), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial. Intitulado "Operação Reconquista", o documento tem 100 páginas e reúne o direcionamento estratégico da campanha e os pilares do futuro governo.

O político teve seu nome oficializado para concorrer à vaga no  Palácio do Planalto pelo partido, tendo como vice-presidente Gilberto Kassab (PSD), compondo chapa "puro sangue" – integrantes da mesma sigla.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da  campanha eleitoral neste período e os pilares centrais da gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de economia, segurança pública, reformas no sistema político, desenvolvimento socialagronegócio.

Ronaldo Caiado discursa em convenção do PSD, ao lado do seu vice Kassab
Beatriz Failla/iG
Ronaldo Caiado discursa em convenção do PSD, ao lado do seu vice Kassab


Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do candidato aborda:

  1. Economia e finanças: prevê a equilíbrio fiscal paralelo ao crescimento das despesas obrigatórias abaixo do Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, apresentação do "Orçamento da Verdade", ações de combate a supersalários, avaliação dos subsídios, incentivo ao crescimento através de investimentos e produtividade.
  2. Segurança pública: propõe a criação do Ministério da Segurança Pública e o enquadramento de facções criminosas e milícias na Lei de Terrorismo Doméstico. Prevê a criação do Regime Especial Disciplinar Antiterrorismo Doméstico (Redad) para líderes dessas organizações e a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em crimes graves.
  3. Reformas Institucionais: defende que acabe a reeleição no Poder Executivo, sendo aplicável já no mandato de 2027, a adoção de um sistema eleitoral distrital misto e a transparência total das verbas parlamentares, incluindo rastreamento.
  4. Agronegócio e Meio Ambiente: estabelece a competitividade como estratégia nacional, atenção total ao aumento da produtividade em áreas já abertas, fortalecimento da Embrapa e ações de redução da dependência externa de fertilizantes.


Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE. Acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal clicando aqui.

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de Ronaldo Caiado e terá acesso à página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano de governo completo.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.

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