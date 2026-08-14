O governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República nas eleições 2026, registrou na segunda-feira (10), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial. Intitulado "Operação Reconquista", o documento tem 100 páginas e reúne o direcionamento estratégico da campanha e os pilares do futuro governo.
O político teve seu nome oficializado para concorrer à vaga no Palácio do Planalto pelo partido, tendo como vice-presidente Gilberto Kassab (PSD), compondo chapa "puro sangue" – integrantes da mesma sigla.
O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da campanha eleitoral neste período e os pilares centrais da gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de economia, segurança pública, reformas no sistema político, desenvolvimento social e agronegócio.
Principais pontos do documento
Na prática o plano de governo do candidato aborda:
- Economia e finanças: prevê a equilíbrio fiscal paralelo ao crescimento das despesas obrigatórias abaixo do Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, apresentação do "Orçamento da Verdade", ações de combate a supersalários, avaliação dos subsídios, incentivo ao crescimento através de investimentos e produtividade.
- Segurança pública: propõe a criação do Ministério da Segurança Pública e o enquadramento de facções criminosas e milícias na Lei de Terrorismo Doméstico. Prevê a criação do Regime Especial Disciplinar Antiterrorismo Doméstico (Redad) para líderes dessas organizações e a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em crimes graves.
- Reformas Institucionais: defende que acabe a reeleição no Poder Executivo, sendo aplicável já no mandato de 2027, a adoção de um sistema eleitoral distrital misto e a transparência total das verbas parlamentares, incluindo rastreamento.
- Agronegócio e Meio Ambiente: estabelece a competitividade como estratégia nacional, atenção total ao aumento da produtividade em áreas já abertas, fortalecimento da Embrapa e ações de redução da dependência externa de fertilizantes.
Como consultar o plano na íntegra
O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE. Acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal clicando aqui.
No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de Ronaldo Caiado e terá acesso à página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano de governo completo.
Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.