Reprodução Ronaldo Caiado (PSD)

O governador Ronaldo Caiado (PSD), candidato à Presidência da República nas eleições 2026, registrou na segunda-feira (10), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial. Intitulado "Operação Reconquista", o documento tem 100 páginas e reúne o direcionamento estratégico da campanha e os pilares do futuro governo.

O político teve seu nome oficializado para concorrer à vaga no Palácio do Planalto pelo partido, tendo como vice-presidente Gilberto Kassab (PSD), compondo chapa "puro sangue" – integrantes da mesma sigla.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da campanha eleitoral neste período e os pilares centrais da gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de economia, segurança pública, reformas no sistema político, desenvolvimento social e agronegócio.

Beatriz Failla/iG Ronaldo Caiado discursa em convenção do PSD, ao lado do seu vice Kassab





Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do candidato aborda:

Economia e finanças: prevê a equilíbrio fiscal paralelo ao crescimento das despesas obrigatórias abaixo do Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, apresentação do "Orçamento da Verdade", ações de combate a supersalários, avaliação dos subsídios, incentivo ao crescimento através de investimentos e produtividade. Segurança pública: propõe a criação do Ministério da Segurança Pública e o enquadramento de facções criminosas e milícias na Lei de Terrorismo Doméstico. Prevê a criação do Regime Especial Disciplinar Antiterrorismo Doméstico (Redad) para líderes dessas organizações e a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, em crimes graves. Reformas Institucionais: defende que acabe a reeleição no Poder Executivo, sendo aplicável já no mandato de 2027, a adoção de um sistema eleitoral distrital misto e a transparência total das verbas parlamentares, incluindo rastreamento. Agronegócio e Meio Ambiente: estabelece a competitividade como estratégia nacional, atenção total ao aumento da produtividade em áreas já abertas, fortalecimento da Embrapa e ações de redução da dependência externa de fertilizantes.





Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE. Acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal clicando aqui.

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de Ronaldo Caiado e terá acesso à página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano de governo completo.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.