Governo Federal Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, registrou na sexta-feira (7), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial denominado "Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil: Um País Soberano, Democrático, Desenvolvido, Sustentável e Criativo". O documento tem 84 páginas e reúne o direcionamento estratégico da chapa.

O mandatário, que tenta permanecer no Palácio do Planalto, teve o seu nome oficializado pelo partido em agosto, mantendo na Vice-Presidência Geraldo Alckmin (PSB), compondo chapa mista, com aliança partidária nacional entre as duas legendas.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da campanha eleitoral neste período, contendo os pilares centrais da sua gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de combate às desigualdades, educação, saúde, segurança pública , fortalecimento da democracia e desenvolvimento sustentável.

Foto: PH Lopes Lula discursa na convenção do PT em São Paulo





Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do petista aborda:

Economia e sustentabilidade: o plano determina como base do crescimento econômico a responsabilidade fiscal e o controle da inflação. Além de indicar uma neoindustrialização por meio da Nova Indústria Brasil (NIB), transição ecológica e fixação da isenção do Imposto de Renda (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil. Democracia e gestão pública: apoia o fortalecimento das instituições democráticas, a regulamentação das redes sociais e plataformas digitais contra a desinformação da população. Também trata da modernização dos serviços públicos no meio digital e propõe revisão do atual sistema de orçamentos parlamentares. Segurança pública: propõe a criação do Ministério da Segurança Pública, a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), o controle rígido sobre armas de fogo e o combate ao crime organizado através de inteligência e asfixia financeira. Educação, saúde e pautas sociais: ressalta a expansão do programa Pé-de-Meia e dos Institutos Federais (IF). Fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) com o programa Agora tem Especialistas, além de ações integradas para combater o racismo, promover igualdade salarial e de consolidação do Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio.





Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE. Clique aqui e acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal.

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso a página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano de governo na íntegra.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.