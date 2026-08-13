Presidente Lula
Governo Federal
Presidente Lula

O  presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, registrou na sexta-feira (7),  junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial denominado "Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil: Um País Soberano, Democrático, Desenvolvido, Sustentável e Criativo". O documento tem 84 páginas e reúne o direcionamento estratégico da chapa.

O mandatário, que tenta permanecer no Palácio do Planalto, teve o seu nome oficializado pelo partido em agosto, mantendo na Vice-Presidência Geraldo Alckmin (PSB), compondo chapa mista, com aliança partidária nacional entre as duas legendas.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da campanha eleitoral neste período, contendo os pilares centrais da sua gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de combate às desigualdades, educação, saúde, segurança pública , fortalecimento da democracia e desenvolvimento sustentável.

Lula discursa na convenção do PT em São Paulo
Foto: PH Lopes
Lula discursa na convenção do PT em São Paulo


Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do petista aborda:

  1. Economia e sustentabilidade: o plano determina como base do crescimento econômico a responsabilidade fiscal e o controle da inflação. Além de indicar uma neoindustrialização por meio da Nova Indústria Brasil (NIB), transição ecológica e fixação da isenção do Imposto de Renda (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil.
  2. Democracia e gestão pública:  apoia o fortalecimento das instituições democráticas, a regulamentação das redes sociais e plataformas digitais contra a desinformação da população. Também trata da modernização dos serviços públicos no meio digital e propõe revisão do atual sistema de orçamentos parlamentares.
  3. Segurança pública: propõe a criação do Ministério da Segurança Pública, a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), o controle rígido sobre armas de fogo e o combate ao crime organizado através de inteligência e asfixia financeira.
  4. Educação, saúde e pautas sociais:  ressalta a expansão do programa Pé-de-Meia e dos Institutos Federais (IF). Fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) com o programa Agora tem Especialistas, além de ações integradas para combater o racismo, promover igualdade salarial e de consolidação do Pacto de Enfrentamento ao Feminicídio.


Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSEClique aqui e acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal.

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de  Luiz Inácio Lula da Silva  para ter acesso a página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano de governo  na íntegra.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.

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