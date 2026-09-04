Divulgação/Banco Master Empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

O empresário Daniel Vorcaro sinaliza a investigadores que não vai envolver o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nas sua terceira proposta de delação premiada. Isso ocorre em meio a crise no STF e logo após vazamento de dados que conectam supostamente o magistrado ao ex-controlador do Banco Master.

Segundo informações, o novo plano estratégico desenhado pela defesa de Vorcaro mira em manter depoimentos direcionados exclusivamente em dados e fatos objetivos, relacionados à finalidade das investigações, sem esticar declarações ao colegiado do Supremo. As informações são da CNN Brasil.

Relações de Daniel Vorcaro com autoridades

Essa nova tentativa do empresário em colaborar com a Justiça mantém linha das negociações anteriores, segundo informações: indicação de relação unicamente de amizade com o ministro Alexandre de Moraes e com sua esposa, apenas vínculo comercial, no âmbito de contratações de serviços advocatícios, com quem teve contrato fechado em R$ 129 milhões.

Marcelo Camargo/Agência Brasil - Reprodução/Instagram Ministro do STF Alexandre de Moraes e ex-banqueiro Daniel Vorcaro .





Em compensação, mensagens reunidas pela investigação da PF em relatório, mostra que Daniel Vorcaro consultava o ministro sobre temas relacionados e de interesse do Banco Master.

Os registros indicam ainda que o empresário pediu que Moraes mediasse contatos com o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para ajudar em demandas do Banco Master.

Estratégia fragilizada e apreensão no entorno

Segundo fontes ouvidas CNN, a quebra do sigilo do relatório da PF pelo ministro André Mendonça que expôs essa proximidade do empresário com Moraes e família afetou diretamente a estratégia de Daniel Vorcaro que mirava numa negociação com objetivo de responder o processo em prisão domiciliar.

Diante da situação, o clima em volta do empresário e defesa é de forte desânimo e indica ainda que Daniel Vorcaro teme em ser esquecido na prisão, chegando a demonstrar desconfiança em manter a sua representação legal particular, é o que apontam relatos de pessoas próximas ao custodeado.





E ainda, interlocutores de Vorcaro demonstram receio quanto as consequências do depoimento dele ao juiz auxiliar do ministro Mendonça. A preocupação se concentra no reflexo que a citação ao diretor-geral da PF pode provocar no todo, já que Andrei Rodrigues foi citado pelo ex-controlador do Master como uma pessoa do seu meio relacional.

Fernando Frazão/Agência Brasil Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal









Sobre a delação premiada

O caminho para negociar uma delação premiada exige que o colaborador cumpra fases formais sob coordenação da PF e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Para que este tipo de documento jurídico tenha validade, o suspeito deve apresentar de forma voluntária informações com dados úteis que ajude as autoridades a esclarecer infrações cometidas e a identificar demais envolvidos.