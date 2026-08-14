O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), candidato à Presidência da República nas eleições 2026, registrou no dia 8 de agosto, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial denominado "Plano Implacável". O documento tem 81 páginas e reúne o direcionamento estratégico da chapa.
O político teve seu nome oficializado para concorrer à vaga no Palácio do Planalto pelo partido em julho, tendo como vice-presidente Eduardo Girão (Novo), compondo chapa "puro sangue" - integrantes da mesma legenda.
O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da campanha eleitoral neste período e revela quais serão os pilares centrais da possível gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de finanças e economia, segurança pública, reforma dos órgãos de controle e do judiciário, e combate à corrupção.
Principais pontos do documento
Na prática o plano de governo do candidato aborda:
- Economia e finanças: "choque fiscal" em cima do corte de gastos, nova reforma da Previdência, reajustando automaticamente a idade mínima conforme a expectativa de vida brasileira, privatiza todas as empresas estatais, reduz o Imposto de Renda para PJ e pagamento de impostos.
- Judiciário e entidades fiscalizadoras: proibição de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (STF), retirada de processos criminais e tributários da Corte e criar uma corregedoria independente para o tribunal superior. Além disso, veto às indicações políticas para tribunais e proíbe a atuação de parentes dos magistrados nas Cortes superiores.
- Reformas e Relações Internacionais: sustenta a saída da diplomacia brasileira do grupo dos BRICS e a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além de criar regime de trabalho alternativo à CLT, com contratos flexíveis e pagamento por hora trabalhada.
- Combate à corrupção e segurança: prevê limite ao foro privilegiado e elimina "supersalários" e benefícios no funcionalismo público. Classifica as organizações criminosas como terroristas, reduz a maioridade penal para 16 anos, autoriza o emprego das Forças Armadas no enfrentamento do crime local, limitando e eliminando.
Como consultar o plano na íntegra
O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSE. Clique aqui e acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal.
No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de Romeu Zema e terá acesso a página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano.
Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.