Romeu Zema (Novo)
Reprodução - 04.06.2022
Romeu Zema (Novo)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), candidato à Presidência da República nas eleições 2026, registrou no dia 8 de agosto, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu plano de governo oficial denominado "Plano Implacável". O documento tem 81 páginas e reúne o direcionamento estratégico da chapa.

O político teve seu nome oficializado para concorrer à vaga no  Palácio do Planalto pelo partido em julho, tendo como vice-presidente Eduardo Girão (Novo), compondo chapa "puro sangue" - integrantes da mesma legenda.

O programa de governo protocolado no TSE serve como base para o plano de ação da  campanha eleitoral neste período e revela quais serão os pilares centrais da possível gestão. O documento é estruturado em eixos essenciais que tratam de finanças e economia, segurança pública, reforma dos órgãos de controle e do judiciário, e combate à corrupção.

Romeu Zema (Novo) foi governador de Minas Gerais
Agência Brasil
Romeu Zema (Novo) foi governador de Minas Gerais


Principais pontos do documento

Na prática o plano de governo do candidato aborda:

  1. Economia e finanças: "choque fiscal"  em cima do corte de gastos, nova reforma da Previdência, reajustando automaticamente a idade mínima conforme a expectativa de vida brasileira, privatiza todas as empresas estatais, reduz o Imposto de Renda para PJ e pagamento de impostos.
  2. Judiciário e entidades fiscalizadoras: proibição de  decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (STF), retirada de processos criminais e tributários da Corte e criar uma corregedoria independente para o tribunal superior. Além disso, veto às  indicações políticas para tribunais e proíbe a atuação de parentes dos magistrados nas Cortes superiores.
  3. Reformas e Relações Internacionais:  sustenta a saída da diplomacia brasileira do grupo dos BRICS e a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além de criar regime de trabalho alternativo à CLT, com contratos flexíveis e pagamento por hora trabalhada.
  4. Combate à corrupção e segurança: prevê limite ao  foro privilegiado e elimina "supersalários" e benefícios no funcionalismo público. Classifica as organizações criminosas como terroristas, reduz a maioridade penal para 16 anos, autoriza o emprego das Forças Armadas no enfrentamento do crime local, limitando e eliminando. 


Como consultar o plano na íntegra

O programa de governo completo está disponível tanto para consulta pública, quanto para download gratuito no sistema oficial do TSEClique aqui e acesse a página do portal DivulgaCandContas do tribunal.

No menu interativo selecione "presidente" e aperte em pesquisar. Depois selecione o nome de  Romeu Zema e terá acesso a página dele como candidato no TSE. Logo abaixo, no menu interativo clique em "propostas" e acesse o plano.

Nele o leitor também encontra documentos como certidões, dados de registro da chapa e declaração dos bens do candidato informado à Justiça Eleitoral.

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