Reprodução/Instagram Formação de tempestade em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 2026

O estadunidense Mikey Plemons atravessou o continente americano para realizar o sonho de acompanhar de perto as tempestades severas que se formam no Brasil. Durante uma viagem ao Rio Grande do Sul, ele presenciou grandes temporais e registrou imagens de uma possível formação de tornado.

Em um dos momentos mais marcantes da expedição, Plemons e outros caçadores de tempestades acompanharam uma supercélula, um tipo de temporal que apresenta correntes de ar em rotação. O fenômeno foi observado no sudoeste gaúcho, nas proximidades dos municípios de Alegrete e Maçambará.

"Caramba, há um funil embaixo dessa enorme nuvem de tempestade", comentou o estadunidense. Pouco depois, uma formação em formato de funil pareceu se aproximar do solo, levantando a possibilidade de um tornado. O momento foi registrado em vídeo.





A viagem contou com a ajuda de meteorologistas e caçadores de tempestades brasileiros, que auxiliaram Plemons a conhecer a região e identificar os melhores locais para acompanhar os temporais.

Reprodução/redes sociais Formação de tempestade no Rio Grande do Sul





Como começou a viagem ao Brasil

O interesse de Plemons pelas tempestades da América do Sul surgiu muito antes de sua chegada ao Brasil. Inicialmente, ele pensava em conhecer a Argentina ou o Uruguai, mas mudou de planos depois de encontrar imagens de tornados registrados em território brasileiro nas redes sociais.

As fotografias e os vídeos de grandes tempestades sobre áreas rurais chamaram sua atenção. A oportunidade de conhecer o Sul do país apareceu quando Lucas, integrante do projeto brasileiro Previsão Masters, publicou um convite para que caçadores de tempestades dos Estados Unidos interessados na região entrassem em contato.

Plemons aproveitou a oportunidade e começou a conversar com Lucas, que o apresentou a Vitor, Rafael e Gabriel. Juntos, eles organizaram a expedição e compartilharam informações sobre o clima na região .

Depois de conseguir o visto, o estadunidense embarcou em Chicago, nos Estados Unidos, com destino a Porto Alegre. A viagem durou aproximadamente 17 horas, incluindo uma conexão na Cidade do Panamá. Da capital gaúcha, ele ainda percorreu cerca de três horas de carro até Santa Maria, cidade escolhida como base para a expedição.

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Grupo acompanha supercélula perto de Alegrete

O grupo acompanhou uma grande supercélula no sudoeste do Rio Grande do Sul, nas proximidades de Alegrete e Maçambará. Os caçadores observaram uma enorme nuvem que se formou abaixo da parte principal da tempestade. Conhecida como nuvem de parede, essa estrutura pode apresentar movimentos de rotação e está associada a algumas supercélulas capazes de produzir tornados.

O tornado se forma quando essa rotação se intensifica e se estende até o solo. Embora seus ventos possam superar os de um furacão, os tornados têm dimensões muito reduzidas — normalmente centenas de metros a poucos quilômetros — e duram poucos minutos. Seus impactos são altamente localizados, enquanto os ciclones podem afetar regiões inteiras durante vários dias. Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.





Reprodução/redes sociais Produtor rural filma passagem de tornado no Paraná





Depois da perseguição, o grupo chegou a uma área atingida por granizo. Segundo Plemons, as pedras de gelo tinham aproximadamente o tamanho de bolas de pingue-pongue.

A equipe ainda acompanhou tempestades durante a noite na região da fronteira entre a Argentina e o Rio Grande do Sul, nas proximidades de São Borja. A perseguição durou várias horas e rendeu imagens de grandes pedras de granizo e enormes tempestade.

Na última jornada, os caçadores acompanharam uma extensa faixa de tempestades nas proximidades de Giruá. O sistema apresentava uma grande nuvem em formato de prateleira, que costuma se formar na parte da frente dos temporais e pode indicar a chegada de ventos fortes.

Ao se despedir, Plemons agradeceu às pessoas que acompanharam e ajudaram na expedição. "Se eu pudesse dizer uma coisa às pessoas que acompanharam tudo no Brasil, seria: obrigado, pessoal. Eu vou voltar", declarou.





Por que o Sul do Brasil registra tempestades severas?

Aproximadamente 70% das ocorrências de tempestades severas registradas no país estão concentradas no oeste dos estados da região Sul. O local reune condições atmosféricas que favorecem a formação de vendavais, granizo e tornados.

Um dos fatores é a influência da Cordilheira dos Andes, que interfere na circulação dos ventos e ajuda a transportar a umidade da Amazônia em direção ao Centro-Sul da América do Sul. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cadeia de montanhas funciona como uma barreira natural que canaliza correntes de vento vindas do noroeste. Esse movimento transporta grandes quantidades de umidade da região amazônica e favorece seu acúmulo sobre o Sul do continente.

Outro fator importante é o encontro frequente entre massas de ar quente e frio. A passagem de frentes frias introduz ar com características diferentes na região. Quando esse ar encontra uma atmosfera quente e úmida, aumenta a instabilidade e favorece o surgimento de grandes nuvens de tempestade.

A diferença na velocidade e na direção dos ventos conforme a altitude também contribui para a formação desses fenômenos. Conhecido como cisalhamento vertical do vento, isso pode favorecer movimentos de rotação dentro das tempestades. Quando essa rotação se combina com correntes de ar que sobem com intensidade, podem surgir supercélulas, que dão origem a tornados.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o El Niño também altera os padrões de circulação atmosférica e pode aumentar o transporte de umidade para o Sul, favorecendo períodos de chuva mais persistentes e tempestades.