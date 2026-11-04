Reprodução/Defesa Civil de Santa Catarina Em Chapecó, as rajadas de vento chegaram a 126 km/h

Um tornado atingiu Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (04), durante a passagem de uma forte tempestade que provocou danos no aeroporto da cidade e levou à suspensão de pousos e decolagens por tempo indeterminado. As rajadas de vento chegaram a 126 km/h, segundo uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).





O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual, que também identificou a formação de outro tornado em Xanxerê, cidade da mesma região. A estação da Defesa Civil registrou ventos de até 80 km/h na cidade, mas as rajadas podem ter sido mais fortes em outros pontos.

Funcionários do aeroporto de Chapecó relataram estruturas do terminal sendo arrancadas durante a passagem do fenômeno. Até o momento, não há informações sobre feridos nem previsão para a retomada das operações.

A administração do aeroporto orienta os passageiros a não se deslocarem até o terminal. Quem tem viagem prevista deve procurar diretamente a companhia aérea responsável para obter informações sobre os voos.

A Defesa Civil emitiu aviso de temporais 15 minutos antes das ocorrências dos tornados nas regiões de Chapecó e de Xanxerê. Em situações como essa, a orientação é procurar abrigo em local fechado, de preferência em um cômodo interno, longe de janelas, e evitar permanecer em veículos ou em construções frágeis. Felipe Theodorovitz, meteorologista-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina.





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Aulas presenciais são suspensas

As aulas presenciais foram suspensas nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05) em todo o estado de Santa Catarina por causa da previsão de novos temporais, ventos fortes e chuvas intensas.

A Defesa Civil mantém um aviso vermelho para a ocorrência de tempestades no estado até a noite desta quarta-feira. A previsão indica possibilidade de chuva forte, raios, ventos intensos e queda de granizo em diferentes regiões.

Na quinta-feira (05), a chuva ainda deve atingir o norte catarinense durante a madrugada e o início da manhã. A partir da tarde, a previsão é de melhora no tempo.

A trégua, porém, pode durar pouco. Uma nova frente fria deve chegar ao estado na noite de sexta-feira (06), trazendo outros temporais. A chuva e os ventos fortes podem continuar durante o fim de semana.





Quatro cidades decretam situação de emergência

Desde domingo (01), chuvas fortes, ventos intensos e granizo atingiram 58 cidades catarinenses. O balanço estadual aponta 1.438 casas afetadas e cinco pessoas que precisaram deixar suas residências.

Anita Garibaldi, Fraiburgo, Paraíso e Zortéa decretaram situação de emergência. A Defesa Civil também começou a entregar materiais para ajudar as famílias atingidas em Fraiburgo e Paraíso. Entre os itens estão telhas e colchões.

Em Fraiburgo, um vendaval acompanhado de granizo no domingo provocou queda de árvores, postes e estruturas metálicas sobre ruas e avenidas. Grande parte da cidade ficou sem energia elétrica. Ao todo, 891 casas foram afetadas.

Reprodução/Defesa Civil de Santa Catarina Vendaval e granizo provocou queda de árvores, postes e estruturas metálicas em Fraiburgo (SC)





Em Paraíso, a chuva forte e os ventos atingiram tanto a região central quanto as áreas rurais. Casas e prédios públicos ficaram sem parte dos telhados, árvores caíram e 16 vias foram bloqueadas. O município também registrou interrupção no fornecimento de energia elétrica. Foram contabilizadas 130 casas afetadas.

Em Anita Garibaldi, uma chuva de granizo atingiu a área urbana na terça-feira (3) e danificou o hospital, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e escolas. As aulas foram suspensas em duas unidades. O município registrou 70 casas afetadas.

Já em Zortéa, a combinação de chuva forte, granizo e ventos intensos provocou enxurradas e alagamentos na região central. Um galpão ficou sem parte do telhado, e cinco casas foram atingidas.