Reprodução X Rio do Sul, no Vale do Itajaí, nesta quinta-feira (5)

A cidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, amanheceu, nesta quinta-feira (05), destruída e com inúmeros prejuízos, após a passagem de um tornado. O prefeito do município, Valmor Scolari (PSD), classificou a situação como de “destruição total” e afirmou que o impacto financeiro do fenômeno é incalculável neste primeiro momento.

A administração municipal avalia decretar situação de emergência para agilizar as medidas de assistência à população e a recuperação das áreas atingidas. Um dos locais mais afetados foi o aeroporto Serafim Enoss Bertaso, que teve parte da estrutura danificada pela força dos ventos e precisou suspender as operações.

Reprodução/Defesa Civil de Santa Catarina Em Chapecó, as rajadas de vento chegaram a 126 km/h

Em visita ao terminal, Scolari mostrou os estragos e destacou a dimensão dos prejuízos. Imagens mostram danos em diferentes pontos da cidade.

Aeroporto sofreu danos e teve voos suspensos

A força do tornado atingiu estruturas do aeroporto, incluindo coberturas metálicas, hangares e áreas do terminal. Vidraças foram quebradas e partes da construção ficaram danificadas.





A concessionária responsável pela administração do local suspendeu pousos e decolagens por tempo indeterminado, enquanto equipes técnicas realizavam uma avaliação das condições da infraestrutura.

A orientação aos passageiros foi evitar o deslocamento até o aeroporto e procurar as companhias aéreas para obter informações sobre voos, remarcações e possíveis alterações nas viagens.

Além do terminal aéreo, diferentes regiões de Chapecó registraram destelhamentos, queda de estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ventos chegaram a 126 km/h

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de um tornado pelo município após analisar imagens do radar meteorológico.

Os registros apontaram rajadas de 93 km/h em uma estação da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou ventos de até 126 km/h em outro ponto da cidade.

A intensidade dos ventos provocou danos em imóveis, estabelecimentos e estruturas públicas e privadas. O levantamento dos prejuízos ainda estava em andamento.

Segundo informações divulgadas pelo prefeito, a prefeitura também organizava medidas para atender os moradores afetados. A distribuição de lonas e a preparação para a entrega de telhas estão entre as ações previstas.

Segundo tornado foi confirmado em Xanxerê

Chapecó não foi a única cidade atingida pelo fenômeno. A Defesa Civil estadual também confirmou a formação de um segundo tornado em Xanxerê, município localizado a aproximadamente 44 quilômetros de Chapecó.

A ocorrência foi identificada por volta das 10h48 de quarta-feira (04), após a análise de imagens do radar meteorológico. A estação da Defesa Civil registrou rajadas de 80 km/h na cidade, embora os ventos possam ter sido mais intensos em outras localidades.

Em Xanxerê, mais de 200 residências haviam sido atingidas até a tarde de quarta-feira. Também foram registrados destelhamentos, quedas de árvores e danos em estruturas públicas e industriais.

Temporais atingiram dezenas de municípios

Os dois tornados ocorreram em meio a um período de instabilidade que atinge Santa Catarina desde domingo (01). Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, 58 municípios haviam registrado estragos provocados por chuva intensa, granizo e ventos fortes.

Ao todo, 1.438 residências foram afetadas e quatro municípios já haviam decretado situação de emergência: Anita Garibaldi, Fraiburgo, Paraíso e Zortéa.

Diante da previsão de novas condições adversas, o governo catarinense também determinou a suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino na quarta e na quinta-feira (05), como medida preventiva.

As equipes da Defesa Civil seguem mobilizadas para atender os moradores, avaliar os danos e monitorar as condições meteorológicas no estado.