Luís Felipe Granado/iG Inmet alerta para possibilidade de granizo

O fim de semana começa nesta sexta-feira (23) com chuvas fortes e possibilidade de granizo no Paraná, sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A área de baixa pressão que se formou entre a Bolívia, o Paraguai e o norte da Argentina avança para o Sudeste do Brasil favorecendo a ocorrência de fortes chuvas desde o sul de Goiás e do Espírito Santo até o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde está ativo um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Sul e Sudeste



Na Região Sul, um aviso laranja de perigo alerta para tempestades no centro-oeste e noroeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 14 °C em Curitiba e a máxima pode chegar a 28 °C em Porto Alegre.

No Sudeste do país, chove com trovoadas em todos os estados, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e centro-sul de MG. A temperatura mínima nas capitais será de 16 °C, em Belo Horizonte, e a máxima chega a 29 °C, também na capital mineira.

Centro-Oeste e Nordeste



O Centro-Oeste brasileiro também terá chuvas em quase toda a região, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde deve ocorrer queda de granizo, no centro e sul de Goiás e no sul e sudeste de Mato Grosso. A temperatura mínima será de 22 °C em Brasília e a máxima de 39 °C em Cuiabá.

Na Região Nordeste, o tempo fica firme em quase todos os estados, com exceção da faixa litorânea da Bahia, de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, onde há possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima nas capitais fica em 23 °C, em Salvador, e a máxima chega a 40 °C em Teresina.

Região Norte



No Norte do país, há aviso amarelo de perigo potencial, que alerta para chuvas intensas no Acre e oeste do Amazonas. Também chove no centro e norte de Roraima, sudeste do Amazonas e no sudoeste do Pará.

No Tocantins, também devem ocorrer chuvas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 23 °C em Rio Branco e a máxima chega a 38 °C em Palmas.