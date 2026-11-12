Luís Felipe Granado/iG Nuvens carregadas se formam em dias de calor e podem trazer chuva forte em pontos isolados

A subida da temperatura no Sul do Brasil marca o início da temporada de chuvas de verão ainda nesta semana. Segundo a MetSul Meteorologia, a combinação de calor e umidade vai favorecer pancadas e temporais isolados da tarde para a noite.

Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o padrão de chuvas varia de acordo com a estação do ano. Nos meses mais frios, elas estão relacionadas principalmente com as frentes frias e os ciclones. Nos mais quentes, além desses sistemas, há a convecção, processo em que o ar quente sobe, esfria e forma nuvens carregadas.

Com pico entre novembro e março, essas chuvas podem causar, em pouco tempo, alagamentos e inundações.

Os termômetros entre 35 °C e 40 °C também aumentam o risco de tempestades com vendaval, granizo e, em casos mais severos, tornados.

Chuva localizada desafia a previsão

Para os meteorologistas, a dificuldade de prever esse tipo de chuva está no fato de que ela se forma a partir de condições muito locais. Ou seja, é até possível indicar a região em que vai ocorrer, mas não o ponto exato.

Isso significa que pode chover forte em um bairro, enquanto outro segue com sol, sem que o alerta esteja errado.



