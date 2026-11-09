Reprodução Tornado passou por Chapecó em Santa Catarina e carros e caminhões foram arremessados, árvores e postes foram arrancados e casas foram destruídas

Em um intervalo de apenas 96 horas, o Sul do Brasil enfrentou um cenário fora do padrão: seis tornados confirmados cortando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, três ocorrências em cada estado. O episódio mais violento atingiu Chapecó, deixando um rastro de destruição e quebrando qualquer padrão recente da climatologia regional.

Segundo a Metsul Meteorologia, eventos dessa magnitude exigem uma combinação atmosférica rara. Ver múltiplos registros em sequência não é apenas incomum, se trata de um desvio dos padrões históricos.

Por trás dessa onda de instabilidade está o El Niño. Embora não gere tornados diretamente, ele desorganiza a dinâmica dos ventos em grande escala: multiplica a passagem de frentes frias, estimula centros de baixa pressão e abre um corredor expresso para o ar quente e úmido vindo direto da Amazônia.

Com tanto calor e vapor d'água represados, entra em jogo o cisalhamento do vento, a mudança brusca de velocidade e direção do ar conforme a altitude se eleva. Esse atrito cria rotação na atmosfera e dá vida às supercélulas — núcleos de tempestades altamente organizados que funcionam como geradores de tornados.

Isso se resume a geografia da América do Sul: o relevo imponente da Cordilheira dos Andes canaliza ventos intensos em altitude e força o choque direto entre massas tropicais e ar polar. Esse arranjo transforma o Sul do país e os vizinhos da Bacia do Prata, como Uruguai, Paraguai e Argentina, em um dos corredores climáticos mais perigosos do planeta, cujo único similar direto está na América do Norte.

As projeções meteorológicas apontam que o estado de atenção deve permanecer. Isso não significa que tornados ocorrerão a cada semana ou dia, mas confirma que a atmosfera continuará carregada e propensa à formação de tempestades intensas.

Com o ar persistentemente instável e aquecido até o fim do ano, o risco de novos tornados na região Sul segue elevado, com potencial para episódios de maior dimensão, duração e força destrutiva.