Reprodução Tornado passou por Chapecó em Santa Catarina e carros e caminhões foram arremessados, árvores e postes foram arrancados e casas foram destruídas

As cidades de Santa Catarina atingidas por uma sequência de tempestades e tornados nesta semana voltaram a entrar em estado de atenção. Na tarde desta sexta-feira (6), a Defesa Civil estadual emitiu um alerta vermelho para o risco de temporais, vendavais, queda de granizo e chuva intensa no Oeste catarinense. O período de maior preocupação está previsto entre a madrugada e a manhã de sábado (7).

A classificação vermelha indica risco muito alto de ocorrências associadas às condições meteorológicas, como destelhamentos, desabamentos, alagamentos e enxurradas.

Até o balanço mais recente, 6.330 residências haviam sido danificadas ou afetadas pelas tempestades. Também foram contabilizadas 533 pessoas desalojadas, que precisaram deixar suas casas e buscar abrigo com familiares ou amigos, e outras 100 desabrigadas, encaminhadas a abrigos públicos.

Ao todo, 54 municípios catarinenses estão em situação de emergência em razão dos danos provocados pelos temporais.

A lista inclui Abdon Batista, Água Doce, Águas de Chapecó, Águas Frias, Anita Garibaldi, Arroio Trinta, Bom Retiro, Brunópolis, Caçador, Caibi, Calmon, Catanduvas, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Chapecó, Cunha Porã, Cunhataí, Fraiburgo, Guatambu, Iporã do Oeste, Ipumirim, Irani, Itaiópolis, Jaborá, Lages, Macieira, Maravilha, Modelo, Mondaí, Monte Carlo, Monte Castelo, Paial, Painel, Palmeira, Palmitos, Papanduva, Paraíso, Planalto Alegre, Pouso Redondo, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio Negrinho, Rio Rufino, Riqueza, Salto Veloso, Santa Terezinha, São Carlos, Serra Alta, Timbó Grande, Treze Tílias, Vargem, Xanxerê, Xaxim e Zortéa.





Santa Catarina sofreu com três tornados

A nova previsão de instabilidade ocorre poucos dias depois de o estado registrar uma sequência de tempestades que deixou um rastro de destruição. A Defesa Civil confirmou três tornados: em Chapecó e Xanxerê, no Oeste, e em Rio Negrinho, no Planalto Norte.

Em Chapecó, as rajadas de vento chegaram a 126 km/h. A força da tempestade arremessou veículos, derrubou árvores e postes e destruiu residências.

Em Rio Negrinho, a análise técnica identificou árvores arrancadas pela raiz, araucárias danificadas e casas com telhados destruídos. Os principais estragos foram registrados em uma área rural a oeste do centro da cidade, nas proximidades da BR-280.

Previsão para os próximos dias

O sábado (7) deve concentrar os maiores riscos. As instabilidades começam durante a madrugada no Extremo Oeste e nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, as tempestades avançam para outras regiões catarinenses.

A passagem de uma área de baixa pressão, associada à formação de uma frente fria, deve favorecer a ocorrência de temporais potencialmente severos. No Grande Oeste, o risco varia de moderado a muito alto para destelhamentos, quedas de árvores, danos à rede elétrica, alagamentos e enxurradas.

No domingo (8), a tendência é de melhora nas condições meteorológicas, com retorno do sol entre nuvens e temperaturas mais baixas. No entanto, os ventos do quadrante sul devem ganhar força, especialmente no litoral, onde o mar pode registrar ondas entre 2 e 3 metros, com possibilidade de alturas maiores em alto-mar.

Para segunda-feira (9) e terça-feira (10), a previsão indica predomínio de sol e variação de nebulosidade. No litoral, ainda poderá ocorrer chuva fraca e passageira devido à circulação marítima.

Orientações da Defesa Civil



Diante do alerta vermelho, a Defesa Civil recomenda que a população:

Procure abrigo em locais seguros durante os temporais e permaneça longe de janelas;

Evite transitar ou permanecer próximo de árvores, postes, placas e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento;

Não atravesse ruas alagadas, pontes ou áreas inundadas;

Não se abrigue debaixo de árvores durante tempestades com raios;

Desligue aparelhos eletrônicos da tomada durante temporais, quando for seguro fazê-lo;

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A recomendação é acompanhar os avisos oficiais, especialmente durante a madrugada e a manhã de sábado.