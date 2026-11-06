Santa Catarina deve enfrentar mais um período de instabilidade neste fim de semana, poucos dias depois de ser atingida por uma sequência de tempestades que deixou estragos em diferentes regiões e resultou na confirmação de três tornados. A previsão da Defesa Civil estadual indica que o tempo volta a ficar instável nesta sexta-feira (6), mas a situação deve se agravar no sábado (7), quando há possibilidade de temporais mais intensos.
A mudança no tempo está relacionada à combinação de calor, umidade e à formação de uma nova frente fria. O sistema deve favorecer a ocorrência de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O risco de ocorrências é considerado elevado em algumas regiões, principalmente no Grande Oeste.
Já no domingo (8), a tendência é de melhora nas condições meteorológicas, com retorno do sol e temperaturas mais amenas. Mesmo assim, o litoral deve continuar em atenção por causa da agitação do mar.
Terceiro tornado foi confirmado em Santa Catarina
A previsão de novos temporais chega após uma semana de fenômenos severos no Estado. Na quarta-feira (4), uma forte linha de tempestades avançou por Santa Catarina e provocou destruição em diferentes municípios.
A Defesa Civil confirmou três tornados: um em Chapecó, outro em Xanxerê, ambos no Oeste catarinense, e o terceiro em Rio Negrinho, no Planalto Norte.
Em Rio Negrinho, a análise técnica identificou árvores arrancadas pela raiz, araucárias danificadas e residências com telhados destruídos. Os estragos foram registrados principalmente em uma área rural, a oeste do centro da cidade e nas proximidades da BR-280.
A confirmação foi feita a partir das características da destruição, como a faixa estreita de danos e árvores derrubadas em diferentes direções, padrão associado à circulação de ventos de um tornado.
Sexta-feira terá calor e temporais isolados
Nesta sexta-feira (6), o dia começa com tempo firme em todas as regiões catarinenses. No entanto, a combinação de calor e umidade favorece o retorno das instabilidades a partir da tarde, principalmente no Grande Oeste e no Planalto Norte.
Nessas áreas, há possibilidade de temporais isolados acompanhados de raios, rajadas de vento, chuva pontualmente intensa e eventual queda de granizo. A Defesa Civil classifica como baixo a moderado o risco de ocorrências, como destelhamentos, queda de árvores e galhos, danos à rede elétrica e alagamentos pontuais.
As temperaturas mínimas ficam entre 7°C e 13°C no Planalto Sul, em partes do Meio-Oeste e nas regiões serranas. Nas demais áreas, os termômetros devem marcar entre 13°C e 20°C durante o amanhecer.
À tarde, o calor ganha força, especialmente no Grande Oeste, onde as máximas podem alcançar 32°C e 33°C. No Litoral, os termômetros devem ficar em torno de 26°C e 27°C.
Sábado será o dia de maior preocupação
O sábado (7) concentra a maior preocupação da previsão meteorológica. As instabilidades começam ainda durante a madrugada no Extremo Oeste e nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, os temporais avançam para outras regiões do Estado.
A passagem de uma área de baixa pressão, associada à formação de uma frente fria, deve favorecer tempestades com raios, chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.
No Grande Oeste, os temporais podem ser pontualmente severos. Por isso, a Defesa Civil estabelece risco moderado a muito alto para ocorrências como destelhamentos, quedas de árvores, danos na rede elétrica, alagamentos e enxurradas.
A chegada do sistema também provoca mudança nas temperaturas. Depois da passagem da frente fria, os termômetros começam a registrar valores mais baixos, principalmente durante a noite.
As mínimas devem ficar entre 5°C e 10°C no Planalto Sul e nas regiões serranas. Nas demais áreas catarinenses, os valores ficam entre 12°C e 17°C.
Domingo terá queda nas temperaturas e mar agitado
No domingo (8), a tendência é de melhora nas condições do tempo em Santa Catarina. Com o afastamento da frente fria, o sol volta a aparecer entre nuvens em todas as regiões, embora ainda exista possibilidade de chuva fraca e passageira no Leste catarinense.
Uma das principais mudanças será a intensificação dos ventos do quadrante sul, especialmente na faixa costeira. A condição deve deixar o mar agitado em todo o litoral, com ondas entre 2 e 3 metros e possibilidade de picos ainda maiores em alto-mar.
A Defesa Civil aponta risco moderado para ocorrências relacionadas à agitação marítima.
As temperaturas também ficam mais baixas. No Planalto Sul e nas regiões serranas, as mínimas podem variar de 2°C a 9°C. Nas demais áreas, ficam entre 10°C e 16°C. Durante a tarde, o frio permanece mais ameno, com máximas próximas de 20°C e 21°C na maioria das regiões.
Como fica o tempo na próxima semana?
A tendência para segunda-feira (9) e terça-feira (10) é de predomínio de tempo firme em Santa Catarina, com sol e variação de nebulosidade.
Apenas no Litoral há possibilidade de chuva fraca e passageira, principalmente nos extremos do dia, devido à circulação marítima.
A orientação da Defesa Civil é que a população acompanhe os avisos meteorológicos, especialmente durante a passagem dos temporais. Em caso de ventos fortes, é importante evitar permanecer próximo de árvores, postes e placas. Durante episódios de chuva intensa, a recomendação é não atravessar ruas alagadas nem áreas com correnteza.