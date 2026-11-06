Reprodução Tornado passou por Chapecó em Santa Catarina e carros e caminhões foram arremessados, árvores e postes foram arrancados e casas foram destruídas

Santa Catarina deve enfrentar mais um período de instabilidade neste fim de semana, poucos dias depois de ser atingida por uma sequência de tempestades que deixou estragos em diferentes regiões e resultou na confirmação de três tornados. A previsão da Defesa Civil estadual indica que o tempo volta a ficar instável nesta sexta-feira (6), mas a situação deve se agravar no sábado (7), quando há possibilidade de temporais mais intensos.

A mudança no tempo está relacionada à combinação de calor, umidade e à formação de uma nova frente fria. O sistema deve favorecer a ocorrência de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O risco de ocorrências é considerado elevado em algumas regiões, principalmente no Grande Oeste.

Já no domingo (8), a tendência é de melhora nas condições meteorológicas, com retorno do sol e temperaturas mais amenas. Mesmo assim, o litoral deve continuar em atenção por causa da agitação do mar.

Terceiro tornado foi confirmado em Santa Catarina

A previsão de novos temporais chega após uma semana de fenômenos severos no Estado. Na quarta-feira (4), uma forte linha de tempestades avançou por Santa Catarina e provocou destruição em diferentes municípios.

A Defesa Civil confirmou três tornados: um em Chapecó, outro em Xanxerê, ambos no Oeste catarinense, e o terceiro em Rio Negrinho, no Planalto Norte.

Em Rio Negrinho, a análise técnica identificou árvores arrancadas pela raiz, araucárias danificadas e residências com telhados destruídos. Os estragos foram registrados principalmente em uma área rural, a oeste do centro da cidade e nas proximidades da BR-280.

Reprodução/Defesa Civil de Santa Catarina Em Chapecó, as rajadas de vento chegaram a 126 km/h

A confirmação foi feita a partir das características da destruição, como a faixa estreita de danos e árvores derrubadas em diferentes direções, padrão associado à circulação de ventos de um tornado.

Sexta-feira terá calor e temporais isolados

Nesta sexta-feira (6), o dia começa com tempo firme em todas as regiões catarinenses. No entanto, a combinação de calor e umidade favorece o retorno das instabilidades a partir da tarde, principalmente no Grande Oeste e no Planalto Norte.

Nessas áreas, há possibilidade de temporais isolados acompanhados de raios, rajadas de vento, chuva pontualmente intensa e eventual queda de granizo. A Defesa Civil classifica como baixo a moderado o risco de ocorrências, como destelhamentos, queda de árvores e galhos, danos à rede elétrica e alagamentos pontuais.

As temperaturas mínimas ficam entre 7°C e 13°C no Planalto Sul, em partes do Meio-Oeste e nas regiões serranas. Nas demais áreas, os termômetros devem marcar entre 13°C e 20°C durante o amanhecer.

À tarde, o calor ganha força, especialmente no Grande Oeste, onde as máximas podem alcançar 32°C e 33°C. No Litoral, os termômetros devem ficar em torno de 26°C e 27°C.

Sábado será o dia de maior preocupação

O sábado (7) concentra a maior preocupação da previsão meteorológica. As instabilidades começam ainda durante a madrugada no Extremo Oeste e nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, os temporais avançam para outras regiões do Estado.

A passagem de uma área de baixa pressão, associada à formação de uma frente fria, deve favorecer tempestades com raios, chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

No Grande Oeste, os temporais podem ser pontualmente severos. Por isso, a Defesa Civil estabelece risco moderado a muito alto para ocorrências como destelhamentos, quedas de árvores, danos na rede elétrica, alagamentos e enxurradas.

A chegada do sistema também provoca mudança nas temperaturas. Depois da passagem da frente fria, os termômetros começam a registrar valores mais baixos, principalmente durante a noite.

As mínimas devem ficar entre 5°C e 10°C no Planalto Sul e nas regiões serranas. Nas demais áreas catarinenses, os valores ficam entre 12°C e 17°C.

Domingo terá queda nas temperaturas e mar agitado

No domingo (8), a tendência é de melhora nas condições do tempo em Santa Catarina. Com o afastamento da frente fria, o sol volta a aparecer entre nuvens em todas as regiões, embora ainda exista possibilidade de chuva fraca e passageira no Leste catarinense.

Uma das principais mudanças será a intensificação dos ventos do quadrante sul, especialmente na faixa costeira. A condição deve deixar o mar agitado em todo o litoral, com ondas entre 2 e 3 metros e possibilidade de picos ainda maiores em alto-mar.

A Defesa Civil aponta risco moderado para ocorrências relacionadas à agitação marítima.

As temperaturas também ficam mais baixas. No Planalto Sul e nas regiões serranas, as mínimas podem variar de 2°C a 9°C. Nas demais áreas, ficam entre 10°C e 16°C. Durante a tarde, o frio permanece mais ameno, com máximas próximas de 20°C e 21°C na maioria das regiões.

Como fica o tempo na próxima semana?

A tendência para segunda-feira (9) e terça-feira (10) é de predomínio de tempo firme em Santa Catarina, com sol e variação de nebulosidade.

Apenas no Litoral há possibilidade de chuva fraca e passageira, principalmente nos extremos do dia, devido à circulação marítima.

A orientação da Defesa Civil é que a população acompanhe os avisos meteorológicos, especialmente durante a passagem dos temporais. Em caso de ventos fortes, é importante evitar permanecer próximo de árvores, postes e placas. Durante episódios de chuva intensa, a recomendação é não atravessar ruas alagadas nem áreas com correnteza.