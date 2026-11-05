Reprodução Tempestade arrastou carro pela comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio

Um carro foi arrastado pela correnteza formada durante a forte chuva que atingiu a Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram a comunidade alagada e o veículo sendo levado morro abaixo.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a região registrou 42,8 milímetros de chuva entre 23h45 de quarta-feira (4) e 9h desta quinta-feira (5). O volume colocou a Rocinha entre os dez pontos da cidade com maior acumulado durante a tempestade que atingiu toda a cidade do Rio de Janeiro pela madrugada.

Confira os dez pontos com os maiores volumes:

Barra/Riocentro: 73,6 mm;

Grota Funda: 70,6 mm;

Alto da Boa Vista: 57,6 mm;

Recreio dos Bandeirantes: 50 mm;

Jacarepaguá/Cidade de Deus: 48 mm;

Rocinha: 42,8 mm;

Jardim Botânico: 42,6 mm;

Estação Grajaú/Jacarepaguá: 40,8 mm;

Barra/Barrinha: 37 mm;

Guaratiba: 33,8 mm.

Chuva provoca ocorrências em diferentes pontos do Rio



De acordo com o último boletim do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), até as 10h20, a cidade ainda lidava com ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo bolsões d'água, alagamentos, lâminas d'água e quedas de árvores.

Entre os pontos que tiveram registros de bolsões d'água estão a Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Sepetiba.

Parte das ocorrências já havia sido finalizada, mas três pontos ainda permanecem com bolsões d'água, são eles:

Avenida das Américas, altura do Terminal BRT Recreio (Recreio dos Bandeirantes)

Estrada do Guerenguê, altura da Rua Laje do Muriaé (Taquara)

Rua Nova, interior da comunidade Rio das Pedras, altura do Ciep Professor Lauro de

Também há registros de quedas de árvores na Estrada do Joá, no Humaitá e no Engenho de Dentro.





Previsão indica mais chuva nesta quinta-feira



Apesar da trégua durante a manhã, a previsão do Sistema Alerta Rio indica novas pancadas de chuva a partir da tarde desta quinta-feira. A instabilidade é provocada pela combinação de áreas de instabilidade com a aproximação de uma frente fria.

O céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar a 76 km/h.

As temperaturas também devem subir, com máxima prevista de 38°C na capital fluminense.