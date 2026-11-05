Um carro foi arrastado pela correnteza formada durante a forte chuva que atingiu a Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram a comunidade alagada e o veículo sendo levado morro abaixo.
Segundo o Sistema Alerta Rio, a região registrou 42,8 milímetros de chuva entre 23h45 de quarta-feira (4) e 9h desta quinta-feira (5). O volume colocou a Rocinha entre os dez pontos da cidade com maior acumulado durante a tempestade que atingiu toda a cidade do Rio de Janeiro pela madrugada.
Confira os dez pontos com os maiores volumes:
- Barra/Riocentro: 73,6 mm;
- Grota Funda: 70,6 mm;
- Alto da Boa Vista: 57,6 mm;
- Recreio dos Bandeirantes: 50 mm;
- Jacarepaguá/Cidade de Deus: 48 mm;
- Rocinha: 42,8 mm;
- Jardim Botânico: 42,6 mm;
- Estação Grajaú/Jacarepaguá: 40,8 mm;
- Barra/Barrinha: 37 mm;
- Guaratiba: 33,8 mm.
Chuva provoca ocorrências em diferentes pontos do Rio
De acordo com o último boletim do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), até as 10h20, a cidade ainda lidava com ocorrências relacionadas ao temporal, incluindo bolsões d'água, alagamentos, lâminas d'água e quedas de árvores.
Entre os pontos que tiveram registros de bolsões d'água estão a Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Sepetiba.
Parte das ocorrências já havia sido finalizada, mas três pontos ainda permanecem com bolsões d'água, são eles:
- Avenida das Américas, altura do Terminal BRT Recreio (Recreio dos Bandeirantes)
- Estrada do Guerenguê, altura da Rua Laje do Muriaé (Taquara)
- Rua Nova, interior da comunidade Rio das Pedras, altura do Ciep Professor Lauro de
Também há registros de quedas de árvores na Estrada do Joá, no Humaitá e no Engenho de Dentro.
Previsão indica mais chuva nesta quinta-feira
Apesar da trégua durante a manhã, a previsão do Sistema Alerta Rio indica novas pancadas de chuva a partir da tarde desta quinta-feira. A instabilidade é provocada pela combinação de áreas de instabilidade com a aproximação de uma frente fria.
O céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar a 76 km/h.
As temperaturas também devem subir, com máxima prevista de 38°C na capital fluminense.