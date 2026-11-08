Reprodução Tornado passou por Chapecó em Santa Catarina e carros e caminhões foram arremessados, árvores e postes foram arrancados e casas foram destruídas





O Brasil registrou três tornados e três microexplosões atmosféricas em menos de uma semana, em uma sequência de temporais que provocou destruição em cidades de Santa Catarina e São Paulo. Os fenômenos, caracterizados por ventos intensos e capazes de causar estragos em poucos minutos, atingiram residências, derrubaram árvores e danificaram estruturas.

Os três tornados foram confirmados em Chapecó, Xanxerê e Rio Negrinho, em Santa Catarina, no dia 4 de novembro. No mesmo estado, foram registradas microexplosões em Fraiburgo, no dia 1º, e em Timbó Grande, no dia 4. Já no sábado (7), uma terceira microexplosão provocou estragos em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

Apesar de produzirem efeitos semelhantes, tornado e microexplosão são fenômenos diferentes. Enquanto o primeiro envolve uma coluna de ar em rotação que toca o solo, o segundo ocorre quando uma corrente de ar desce rapidamente de uma tempestade e se espalha ao atingir a superfície.

Estragos se espalharam por Santa Catarina e São Paulo

Os episódios registrados em Santa Catarina e São Paulo deixaram um rastro de destruição. Os levantamentos das autoridades apontam milhares de residências afetadas, além de quedas de árvores, postes e estruturas metálicas.

Em Chapecó, um dos municípios mais atingidos, cerca de 2.400 residências foram afetadas pelo tornado de 4 de novembro. As rajadas de vento chegaram a 126 km/h. No auge do temporal, mais de 61 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica.

O tornado também foi identificado em Xanxerê, município localizado a aproximadamente 50 quilômetros de Chapecó. A confirmação ocorreu por meio de registros do radar meteorológico do Oeste catarinense.

Em Rio Negrinho, também no dia 4, 134 residências foram atingidas. O fenômeno provocou a destruição de telhados e arrancou árvores.

As microexplosões também causaram prejuízos expressivos. Em Fraiburgo, o episódio de 1º de novembro afetou 891 residências, além de provocar a queda de árvores, postes e estruturas metálicas.

Em Timbó Grande, a ocorrência de 4 de novembro atingiu 25 habitações. A distribuição dos danos a partir de um ponto central foi uma das características observadas na identificação do fenômeno.

Já em Cachoeira Paulist a, no interior de São Paulo, a microexplosão registrada em 7 de novembro provocou rajadas de até 126,7 km/h. Aproximadamente 20 casas ficaram destelhadas, e árvores caíram em diferentes pontos do município.

Qual é a diferença entre tornado e microexplosão?

Embora os dois fenômenos possam produzir ventos destrutivos, a principal diferença está na movimentação do ar.

Tornado: é uma coluna de ar em rotação que se estende de uma tempestade até o solo. O movimento giratório concentra os danos em uma faixa mais estreita, deixando um rastro de destruição. Uma das pistas utilizadas pelos técnicos para identificar o fenômeno é a direção das árvores derrubadas, que podem cair em sentidos opostos nos dois lados do caminho.

Microexplosão: acontece quando uma corrente de ar desce rapidamente de dentro de uma tempestade e atinge o solo. Ao chegar à superfície, o vento se espalha em diferentes direções, provocando danos que partem de uma região central. Nesse caso, árvores e destroços podem cair na mesma direção ou divergir a partir de um ponto.

Apesar das diferenças, os dois fenômenos podem provocar rajadas muito fortes em um intervalo curto de tempo, com potencial para destruir telhados, derrubar árvores e comprometer estruturas.

Por que tantos fenômenos foram registrados em poucos dias?

A sequência de ocorrências em Santa Catarina foi associada à formação de uma linha de instabilidade, sistema meteorológico que reúne tempestades e pode provocar mudanças rápidas nas condições do tempo, com chuva intensa e ventos fortes.

No Oeste catarinense, os temporais foram acompanhados por rajadas superiores a 100 km/h, condição que contribuiu para a intensidade dos estragos.

Outro fator mencionado em reportagens sobre os episódios foi a influência de um El Niño muito forte. O fenômeno climático é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e pode alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

No entanto, não é possível atribuir diretamente cada tornado ou microexplosão ao El Niño. A ocorrência desses eventos depende de uma combinação de condições atmosféricas, e a relação específica entre o fenômeno climático e cada episódio exige análise meteorológica.

Temporais deixaram milhares de imóveis afetados em Santa Catarina

A sequência de ocorrências provocou impactos em grande parte de Santa Catarina. Entre 1º e 6 de novembro, 126 municípios registraram problemas relacionados aos temporais, e 62 decretaram situação de emergência.

O balanço da Defesa Civil catarinense apontou aproximadamente 6,4 mil residências afetadas. Além disso, 100 pessoas ficaram desabrigadas, quando precisam deixar suas casas e dependem de abrigos públicos, enquanto outras 557 ficaram desalojadas, ou seja, tiveram de sair temporariamente de suas moradias, mas puderam buscar abrigo com familiares ou conhecidos.

O levantamento também contabilizou duas mortes relacionadas à sequência de ocorrências.

Em Chapecó, os problemas no fornecimento de energia estiveram entre os principais impactos do temporal. Mais de 61 mil unidades consumidoras ficaram sem eletricidade no momento mais intenso do episódio.





Como se proteger durante tornados e microexplosões

Como os dois fenômenos podem provocar ventos destrutivos em poucos minutos, acompanhar os alertas meteorológicos e saber onde buscar abrigo são medidas importantes para reduzir os riscos.

Durante temporais severos, a orientação é:

Procure abrigo em um local fechado: permaneça dentro de uma construção resistente e procure um cômodo interno, afastado de janelas e portas de vidro.

Evite ficar perto de árvores: galhos e troncos podem cair com a força do vento.

Não permaneça em áreas abertas: estruturas metálicas, postes e objetos soltos podem ser derrubados ou arremessados pelas rajadas.

Evite deslocamentos durante o temporal: não tente atravessar áreas alagadas ou dirigir em locais com ventos muito fortes.

Acompanhe os alertas oficiais: consulte os comunicados da Defesa Civil e os avisos meteorológicos para saber se há risco na sua região.

Tornados e microexplosões são fenômenos diferentes, mas ambos demonstram como tempestades severas podem provocar destruição em um intervalo muito curto. Por isso, reconhecer os sinais de perigo e procurar abrigo rapidamente pode fazer diferença na proteção da população.