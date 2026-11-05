Reprodução/6 South Florida Flávio Bolsonaro e familiares chegam aos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que organizou sozinho a fuga do Brasil para os Estados Unidos e que não recebeu ajuda de terceiros ou de governos estrangeiros . Em entrevista publicada nesta quinta-feira (5) pelo jornal norte-americano The New York Times, o parlamentar disse que decidiu deixar o país espontaneamente, em conjunto com a esposa, Fernanda Bolsonaro.

“Como cheguei aqui, vou levar isso para o túmulo”, declarou Flávio ao jornal. O senador também afirmou que, apesar de conhecer pessoas no exterior, não houve participação de terceiros na operação. “Pode ter havido torcida, mas nada além disso”, disse.

A entrevista, a primeira concedida pelo parlamentar desde que chegou aos Estados Unidos , ocorreu na quarta-feira (4), em Miami . Segundo o relato de Flávio, a decisão de deixar o Brasil foi tomada após receber uma intimação da Polícia Federal (PF) para entregar seus passaportes, por determinação do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador contou que conversou com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pouco antes de deixar o local onde ele cumpre prisão domiciliar. Segundo Flávio, o ex-presidente teria demonstrado preocupação com a possibilidade de o filho também ser preso, mas que os dois não teriam conversado sobre um plano de fuga.

Fuga teve participação de ex-agente da Mossad

A versão apresentada por Flávio contrasta com informações divulgadas sobre a estrutura utilizada para deixar o Brasil. Conforme revelou o Fantástico, da TV Globo, o israelense Menachem Booky Halevy, apontado como ex-agente da Mossad , o serviço secreto de Israel, teria participado da operação.

Registros migratórios indicaram que Halevy atravessou a fronteira entre Foz do Iguaçu (PR) e Puerto Iguazú, na Argentina, acompanhado do advogado Roberto Jorge Alexandre, que atuou na defesa de Jair Bolsonaro. Os dois estavam em uma van que cruzou a fronteira sete minutos antes do veículo que transportava o senador.

Além disso, Flávio e a família embarcaram em um jato particular operado pela empresa argentina Baires Fly. A aeronave, um Gulfstream G400, fez uma escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, nos Estados Unidos.

O avião também está ligado ao empresário argentino Sergio Daniel Mastropietro, investigado por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos públicos da Agência Nacional de Deficiência da Argentina (Andis).

Flávio volta a questionar resultado das eleições

Durante a entrevista, o senador também voltou a contestar o resultado das eleições presidenciais, nas quais foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mesmo sem apresentar provas, Flávio insistiu que o resultado teria sido fraudado e classificou a derrota como uma vitória do que chamou de “sistema”.

“Tenho minhas suspeitas. Ninguém pode afirmar com 100% de certeza que estou certo, nem com 100% de certeza que estou errado”, afirmou.

O parlamentar questionou os gastos do governo federal durante a campanha e a prorrogação do horário de votação no segundo turno. Apesar da fala de Flávio, o New York Times destacou que a extensão do horário resultou em cerca de 34 mil votos, enquanto Lula venceu a disputa por uma diferença de aproximadamente 4,4 milhões de votos.

O jornal também ressaltou que o próprio Partido Liberal (PL), legenda de Flávio, reconheceu o resultado eleitoral, assim como observadores internacionais e autoridades eleitorais.

Mesmo reconhecendo que uma contestação judicial dificilmente terá sucesso, o senador afirmou que pretende questionar o resultado na Justiça brasileira.

Senador não descarta nova candidatura à Presidência

Morando atualmente nos Estados Unidos, Flávio afirmou que pretende continuar atuando na política brasileira à distância. Entre as pautas que pretende defender estão a redução da maioridade penal e a anistia para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo seu pai.

O senador também comentou a postura do presidente norte-americano Donald Trump, que não reconheceu formalmente a vitória de Lula, mas evitou declarar apoio explícito à família Bolsonaro. Flávio disse que não responsabiliza o republicano por não interferir no processo eleitoral brasileiro e agradeceu pela possibilidade de permanecer nos Estados Unidos.

Apesar de afirmar que a estadia no país deve ser temporária, o parlamentar não descartou voltar a disputar a Presidência da República.

“Se houver novas eleições, obviamente serei candidato novamente”, declarou ao jornal