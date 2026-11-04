Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro detalha saída de Flávio do Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) detalhou, nesta terça-feira (3), os bastidores da saída de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do Brasil. Em uma transmissão ao vivo, ele classificou o deslocamento para os Estados Unidos como uma das operações “mais sensíveis e exitosas da história da América Latina” e atribuiu o sucesso da viagem a uma articulação que teria envolvido contatos na Argentina e uma estratégia para despistar as autoridades brasileiras.

Durante a live, Eduardo também criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o deputado, a decisão de dar a Flávio um prazo de 24 horas para entregar o passaporte, em vez de determinar imediatamente uma operação de busca e apreensão, teria aberto uma oportunidade para que o irmão deixasse o país.

O parlamentar afirmou que a ordem de retenção do documento teria sido motivada por uma declaração que ele próprio deu em um programa de televisão nos Estados Unidos, antes da eleição. Na ocasião, disse que deixaria o Brasil caso perdesse o pleito.

“Dei uma entrevista dizendo que, se fosse eu a perder a eleição, eu sairia do país. Com base na minha fala, o Flávio foi punido”, declarou Eduardo.

A versão foi apresentada pelo deputado durante a transmissão e não representa uma confirmação independente dos motivos da decisão judicial ou dos detalhes da saída do senador.

Eduardo diz que prazo de Moraes abriu caminho para viagem

Ao comentar a determinação de entrega do passaporte, Eduardo afirmou que a concessão de um prazo para a apresentação voluntária do documento teria sido um erro estratégico de Moraes e do governo federal.

“Não queriam fazer uma operação da PF na casa dele para buscar o passaporte, porque ia ficar muito feio. Esse foi o cálculo errado do Moraes e do Lula”, afirmou.

Na avaliação do deputado, o intervalo entre a intimação e o prazo para a entrega do documento permitiu que o irmão organizasse o deslocamento. Eduardo descreveu o período como uma “corrida contra o tempo”.

Ele também criticou a atuação do governo e do ministro do STF, a quem atribuiu a mobilização das autoridades para localizar Flávio. As declarações foram feitas sem apresentação, durante a live, de documentos que comprovassem todos os detalhes da suposta articulação.

Deputado cita apoio de político argentino

Eduardo afirmou que a saída do irmão envolveu articulações na fronteira entre Brasil e Argentina. Durante a transmissão, mencionou o deputado provincial argentino Agustín Romo como um dos responsáveis pelo suporte político aos integrantes da família Bolsonaro.

O parlamentar também disse que, enquanto veículos internacionais especulavam sobre possíveis destinos de Flávio, o deslocamento já estaria em andamento por outra rota.

Entre as possibilidades que teriam sido consideradas estavam a saída por Roraima, em direção à Venezuela, além de caminhos pela Bolívia, pelo Paraguai e pela Argentina.

Segundo Eduardo, a dimensão territorial do Brasil e a mobilização da Polícia Federal tornaram a operação especialmente complexa.

“Depois da extração do Nicolás Maduro, essa foi a operação mais sensível e exitosa da história da América Latina”, afirmou, ao comparar a saída do irmão com uma operação internacional envolvendo o presidente venezuelano.

Eduardo descreve trajeto e tentativa de despistar autoridades

Na live, o deputado também mencionou a movimentação de uma aeronave que teria passado por Buenos Aires e seguido em direção à região de Puerto Iguazú, na fronteira argentina com o Brasil.

De acordo com a versão apresentada por ele, o avião permaneceu por horas na região e chegou a ser fotografado e acompanhado por veículos de imprensa. Eduardo afirmou que parte dos observadores não teria identificado a aeronave como a que seria utilizada por Flávio para chegar aos Estados Unidos.

O deputado disse que a movimentação teria funcionado como uma espécie de distração enquanto o irmão seguia por outra rota.

“Ele teve que tapear todo mundo para conseguir despistar”, declarou, ao descrever a tentativa de evitar que as autoridades brasileiras identificassem o caminho utilizado pelo senador.

Eduardo também citou a Reuters e o Washington Post ao comentar as informações divulgadas sobre os possíveis destinos do irmão. Segundo ele, a imprensa nacional e internacional não teria conseguido identificar com precisão o trajeto.

As informações sobre a rota, a participação de terceiros e a estratégia de despistamento foram relatadas pelo próprio Eduardo. A transmissão não apresentou comprovação independente de todos os detalhes narrados.





Críticas a Lula e Moraes

Ao longo da transmissão, Eduardo voltou a atacar Lula e Moraes, responsabilizando ambos pela situação que, segundo ele, levou à saída do irmão do Brasil.

O deputado apresentou a viagem como uma operação bem-sucedida diante da mobilização das autoridades e afirmou que a decisão sobre o passaporte acabou criando a oportunidade para que Flávio deixasse o território brasileiro.

A manifestação ocorre em meio à repercussão da saída do senador para os Estados Unidos e às discussões sobre as medidas judiciais relacionadas ao caso. Eduardo não apresentou, na live, documentos que permitissem confirmar integralmente a sequência de articulações descrita.