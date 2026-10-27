Reprodução FlughtRadar24 Gulfstream G400

O jato executivo que apareceu nas reportagens do jornal argentino Infobae sobre uma suposta tentativa de saída de Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil é um Gulfstream G400, de prefixo argentino LV-JQW. A aeronave, operada pela empresa de aviação executiva Baires Fly S.A., pousou em Puerto Iguazú, na Argentina, na noite de segunda-feira (26), segundo o FlightRadar24.

Segundo o site argentino, o avião seria usado em um voo para os Estados Unidos.

A Polícia Federal passou a apurar se Flávio havia deixado o Brasil. Até o momento, não há confirmação de que Flávio tenha cruzado a fronteira ou embarcado no jato. Autoridades migratórias argentinas também negaram ter encontrado registro de entrada do senador no país.

Como é o Gulfstream G400?

O interior é projetado para viagens de longa distância, com poltronas, áreas de convivência e espaço para refeições, trabalho e descanso. A configuração varia conforme a aeronave. A variação que está parada na argentina é de 2004, mas, um novo chega a custar US$ 35 milhões de dólares, cerca de 187 milhões de reais.



Reprodução Interior da aeronave

A categoria oferece cabine ampla, cozinha de bordo e banheiro fechado. Algumas configurações permitem transformar assentos em camas para viagens noturnas.



O G400 citado no caso tem dois motores Rolls-Royce Tay e autonomia estimada entre 7 mil e 7,8 mil quilômetros. O alcance permite realizar viagens internacionais longas, embora a distância efetiva dependa da carga, das condições meteorológicas e do planejamento do voo.

A cabine pode ser dividida em áreas para diferentes atividades, como reuniões, alimentação e descanso. Esse tipo de jato é utilizado no transporte executivo e em voos fretados, nos quais o contratante paga pela utilização da aeronave em uma rota determinada.

O que se sabe sobre o voo suspeito?

O Infobae publicou que o jato teria saído de Buenos Aires e pousado em Puerto Iguazú na noite de segunda-feira. A reportagem apontou que a partida para os Estados Unidos estava prevista para as 2h desta terça-feira, com quatro passageiros e três tripulantes.

Charles Vieira Flávio Bolsonaro

O voo internacional, contudo, não apareceu nos registros de decolagem consultados. A aeronave permaneceu em solo argentino após o pouso.

A Polícia Federal passou a verificar os registros de fronteira e acionou autoridades argentinas para saber se o senador havia entrado no país vizinho. Até a manhã desta terça-feira, não havia confirmação oficial de que ele tivesse deixado o Brasil.

A suspeita surgiu depois de Flávio afirmar que recebeu uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar seus passaportes e não sair do país. O senador, no entanto, não entregou o documento a tempo e teve o passaporte cancelado.



