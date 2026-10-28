O senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina e viajou aos Estados Unidos em um jato particular, com escala em Guayaquil, no Equador, dois dias após perder as eleições presidenciais.
A aeronave pousou no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami, na manhã desta quarta-feira (28), após percorrer uma rota que evitou o espaço aéreo brasileiro.
Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio entrou no país vizinho na noite de terça-feira (27), acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina e Luiza. O grupo cruzou a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.
Cerca de 40 minutos depois, às 23h30, no horário de Brasília, os quatro embarcaram em um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A. A aeronave era um Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW.
Veja o trajeto de Flávio Bolsonaro até os EUA1. Brasil → Argentina
Flávio e a família cruzaram por terra a fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. A entrada na Argentina foi confirmada pelas autoridades migratórias do país.
2. Puerto Iguazú → Guayaquil
A família embarcou no Gulfstream G400 com destino ao Equador. O avião seguiu uma rota que evitou o espaço aéreo brasileiro.
3. Guayaquil, Equador
Após pouco mais de cinco horas de voo, a aeronave pousou na cidade equatoriana para uma parada de reabastecimento, segundo o Infobae.
4. Guayaquil → Miami, Estados Unidos
O jato seguiu para o Aeroporto Executivo de Miami-Opa-locka, na Flórida, onde pousou na manhã desta quarta-feira, com chegada às 10h23, no horário de Brasília.
Por que o avião evitou o espaço aéreo brasileiro?
De acordo com reportagens do Infobae e do Times Brasil/CNBC, o trajeto entre a Argentina e os Estados Unidos foi planejado para não sobrevoar o Brasil. Depois de deixar Puerto Iguazú, o avião passou por países como Paraguai, Bolívia e Peru até chegar ao Equador. Na etapa seguinte, seguiu em direção à Flórida.
A escala em Guayaquil permitiu o reabastecimento antes da etapa final da viagem. A rota alternativa foi noticiada em meio à repercussão da saída do senador do país e à ordem judicial que determinava a entrega de seus passaportes.
O uso desse trajeto, por si só, não esclarece quem definiu o plano de voo nem comprova a razão específica para a escolha da rota. As reportagens apontam que a aeronave evitou o espaço aéreo brasileiro.
Saída ocorreu após ordem de Alexandre de Moraes
A viagem ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal e não deixasse o país.
A entrada do senador e dos familiares na Argentina foi confirmada oficialmente. O órgão migratório argentino informou que os quatro apresentaram documentos de viagem válidos e tiveram a entrada registrada sem incidentes.
O avião pousou em Opa-locka às 10h23, no horário de Brasília, segundo registros de monitoramento aéreo. A rota documentada foi, portanto, Brasil por via terrestre até a Argentina, voo de Puerto Iguazú a Guayaquil e, depois, viagem até Miami.