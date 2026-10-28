Reprodução Flávio Bolsonaro chega nos Estados Unidos com a família

O senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina e viajou aos Estados Unidos em um jato particular, com escala em Guayaquil, no Equador, dois dias após perder as eleições presidenciais.

A aeronave pousou no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami, na manhã desta quarta-feira (28), após percorrer uma rota que evitou o espaço aéreo brasileiro.

Segundo a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio entrou no país vizinho na noite de terça-feira (27), acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina e Luiza. O grupo cruzou a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na província argentina de Misiones.

Reprodução/6 South Florida Flávio Bolsonaro e familiares chegam aos EUA

Cerca de 40 minutos depois, às 23h30, no horário de Brasília, os quatro embarcaram em um voo privado operado pela empresa Baires Fly S.A. A aeronave era um Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW.

Veja o trajeto de Flávio Bolsonaro até os EUA

1. Brasil → Argentina

Flávio e a família cruzaram por terra a fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú. A entrada na Argentina foi confirmada pelas autoridades migratórias do país.

2. Puerto Iguazú → Guayaquil

A família embarcou no Gulfstream G400 com destino ao Equador. O avião seguiu uma rota que evitou o espaço aéreo brasileiro.

3. Guayaquil, Equador

Após pouco mais de cinco horas de voo, a aeronave pousou na cidade equatoriana para uma parada de reabastecimento, segundo o Infobae.

4. Guayaquil → Miami, Estados Unidos

O jato seguiu para o Aeroporto Executivo de Miami-Opa-locka, na Flórida, onde pousou na manhã desta quarta-feira, com chegada às 10h23, no horário de Brasília.

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Por que o avião evitou o espaço aéreo brasileiro?

De acordo com reportagens do Infobae e do Times Brasil/CNBC, o trajeto entre a Argentina e os Estados Unidos foi planejado para não sobrevoar o Brasil. Depois de deixar Puerto Iguazú, o avião passou por países como Paraguai, Bolívia e Peru até chegar ao Equador. Na etapa seguinte, seguiu em direção à Flórida.

Divulgação Flávio Bolsonaro planejou fugir do Brasil para os EUA num jatinho fretado na Argentina

A escala em Guayaquil permitiu o reabastecimento antes da etapa final da viagem. A rota alternativa foi noticiada em meio à repercussão da saída do senador do país e à ordem judicial que determinava a entrega de seus passaportes.

O uso desse trajeto, por si só, não esclarece quem definiu o plano de voo nem comprova a razão específica para a escolha da rota. As reportagens apontam que a aeronave evitou o espaço aéreo brasileiro.

Saída ocorreu após ordem de Alexandre de Moraes

A viagem ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes à Polícia Federal e não deixasse o país.

Valter Campanato/Agência Brasil Ministro Alexandre de Moraes

A entrada do senador e dos familiares na Argentina foi confirmada oficialmente. O órgão migratório argentino informou que os quatro apresentaram documentos de viagem válidos e tiveram a entrada registrada sem incidentes.

O avião pousou em Opa-locka às 10h23, no horário de Brasília, segundo registros de monitoramento aéreo. A rota documentada foi, portanto, Brasil por via terrestre até a Argentina, voo de Puerto Iguazú a Guayaquil e, depois, viagem até Miami.