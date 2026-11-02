Reprodução/TV Globo/Fantástico Menachem Booky Halevy é apontado como ex-agente do serviço secreto de Israel e teria participado da fuga do senador após a derrota nas urnas pela eleição presidencial

O israelense Menachem Booky Halevy, apontado como ex-agente da Mossad, o serviço secreto de Israel e uma das principais agências de inteligência do mundo, é citado como um dos facilitadores da fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos. O plano teria ocorrido pela fronteira com a Argentina após a derrota do político nas eleições presidenciais.

Segundo o Fantástico, Halevy cruzou a fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e a cidade argentina de Puerto Iguazú, acompanhando Roberto Jorge Alexandre, advogado que atuou na defesa do ex-presidente condenado por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro.

Os dois estavam em uma van que cruzou a fronteira sete minutos antes do veículo que transportou Flávio ao aeroporto em território argentino.

As informações levantadas pelo Fantástico se basearam em relatórios de documentos migratórios da fronteira argentina.

A presença do ex-espião do serviço de inteligência israelense, país com ligações fortes com os Estados Unidos, ampliam suspeitas de uma estrutura montada previamente para retirada do senador mesmo após proibição do Supremo Tribunal Federal (STF).





Quem é Halevy?

Além de ex-agente do serviço secreto de Israel, Menachem Booky Halevy possui cidadania estadunidense e histórico profissional pouco esclarecido publicamente.

Não se sabe quanto tempo permaneceu na Mossad, nem por quais operações foi responsável e que cargos ocupou. As principais atividades da agência são espionagem, coletas de informações e operações no exterior, assim como supostamente Halevy teria atuado no Brasil anteriormente, de forma independente.

Ainda conforme as informações, o ex-agente esteve no Brasil três outras vezes este ano: 16 de fevereiro, em São Paulo, 23 de fevereiro, em Brasília e 16 de abril, em São Paulo. Na última vez, teria desembarcado no dia 19 de outubro, na última semana do segundo turno das eleições.

A razão de ter visitado o Brasil todas essas vezes permanece desconhecida. As principais questões que devem ser esclarecidas são quem acionou o agente, que relação ele tinha com Flávio ou com os mandantes da operação de fuga, se há participação do governo de Benjamin Netanyahu ou do governo dos Estados Unidos, e quem custeou todas as viagens.

Um dia após a derrota de Flávio, Netanyahu falou ao Cana 14 de Israel que, recentemente, vários países da América do Sul “passaram para o lado de Tel Aviv”, enquanto o Brasil ainda não tenha concluído este “processo”, conforme classificou o primeiro-ministro a posição de apoio a seu governo.

Plano de fuga



A fuga de Flávio Bolsonaro envolveu uma série de deslocamentos a partir do Brasil a territórios internacionais, incluindo Argentina, Equador e Estados Unidos.

Depois de atravessar a fronteira Paraná – Argentina de van, Flávio embarcou em um Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado pela empresa argentina Baires Fly.

O avião teria ligação com o braço-direito de Javier Milei, presidente da Argentina cujas relações diplomáticas eram mais próximas de Jair Bolsonaro do que do atual presidente Lula (PT).

A aeronave fez umam escala em Guayaquil, Equador, antes do destino final em Miami, Estados Unidos. Segundo Marco Rubio, Secretário de Estado estadunidense, o governo de Trump não teve relação direta com a fuga do senador.

Contudo, Rubio afirma que, caso Flávio requisitasse entrada no país, Trump já havia decidido que permitiria.