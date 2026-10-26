Reprodução Flávio Bolsonaro após a derrota para Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (26) que foi intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar seus passaportes e impedido de deixar o Brasil. Segundo o parlamentar, a abordagem ocorreu pela manhã, quando ele saía da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Flávio relatou que encontrou agentes da Polícia Federal na entrada do imóvel do pai. De acordo com o senador, a intimação foi entregue na rua, no momento em que deixava o local.

“Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai. Como vocês sabem, ele tá em prisão domiciliar. E quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também tô proibido de deixar o país”, disse o senador.

A medida teria sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado é relator de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz.

Decisão teria relação com declaração de Eduardo Bolsonaro

Segundo Flávio, a determinação judicial teve como fundamento uma declaração do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O senador, no entanto, não detalhou no vídeo o conteúdo da manifestação nem explicou como ela teria motivado a imposição das medidas.

Na sexta-feira (23), o deputado federal cassado defendeu que o irmão, Flávio Bolsonaro, deixasse o Brasil caso fosse derrotado nas eleições. A declaração foi feita durante entrevista a um programa dos Estados Unidos, país onde Eduardo vive, antes da divulgação do resultado eleitoral.

“Se meu irmão não ganhar, eu sou a favor de que meu irmão saia do país. Com certeza. Com certeza”, afirmou. Na mesma entrevista, Eduardo também defendeu que Flávio contestasse o resultado das urnas em caso de derrota.

Ao comentar a decisão atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, Flávio negou ter manifestado intenção de deixar o Brasil e questionou se a declaração do irmão justificaria a apreensão de seus passaportes.

“Eu nunca falei isso, de deixar o país. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é justiça?”, questionou o senador.

Flávio também afirmou que a decisão teria sido tomada no domingo à noite, após a divulgação do resultado eleitoral, e levantou a hipótese de que a medida não teria ocorrido caso tivesse vencido a disputa.