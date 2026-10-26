Beto Barata/PL Valdemar Costa Neto é presidente nacional do PL

O ex-deputado e presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições Gerais de 2026, no último domingo (25). Neto comanda o partido de Flávio Bolsonaro, senador e adversário de Lula no pleito presidencial deste ano.



Apesar do reconhecimento aos resultados, o dirigente cobra esclarecimentos sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou por duas horas o período de votação em todas as seções eleitorais do Brasil.

"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo TSE, mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático", aponta Valdemar. "Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", completa, em nota publicada no Instagram.

"Medidas eleitoreiras"

Ainda na nota oficial, Costa Neto destaca a votação expressiva que garantiu a liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com uma vantagem de 2,2 milhões de votos. A virada de Lula no segundo turno teria acontecido, segundo interpretação do presidente do PL, com a ajuda de "medidas eleitoreiras" de forte impacto econômico e social.

"A ampliação expressiva dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação levanta questionamentos sobre os efeitos dessas medidas em um processo eleitoral justo, além de possíveis consequências econômicas para o país", pontua.

Neto, contudo, celebrou a construção da maior bancada do partido no Congresso Nacional, após a eleição de 229 deputados estaduais e distritais, 121 deputados federais, 29 senadores e seis governadores.





Flávio não reconhece derrota

O posicionamento do PL Nacional conflita com o de Flávio Bolsonaro, que não reconheceu o resultado das urnas neste segundo turno. Em pronunciamento após a apuração, o candidato contestou a decisão do ministro da Suprema Corte Cristiano Zanin, que prorrogou a votação em todo o país, e chegou a dizer que acionaria a Justiça para pedir a anulação da eleição.

Nesta segunda-feira (26), o posicionamento do senador mudou, mas o tom não aliviou. Flávio comunicou à imprensa e aos apoiadores que não pedirá a anulação do pleito, mas que deve pedir a cassação da chapa de Lula e, juridicamente, questionar abusos de poder político e econômico durante a campanha do petista.





Para o TSE, o processo eleitoral do segundo turno foi reconhecido legítimo e de "segurança absoluta". Durante a coletiva pós-resultados, o presidente da Justiça Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques, parabenizou o presidente reeleito e disse que havia entrado em contato com Lula e Flávio, por meio de ligação telefônica, para falar sobre os resultados.

Durante o discurso, elogiou repetidas vezes a qualidade da equipe técnica do TSE e abordou os múltiplos questionamentos sobre a prorrogação da votação. O ministro garantiu que estender o horário das seções não prejudicou o pleito, mas confirmou que a decisão, por ter acontecido "de última hora", gerou esforços redobrados para a equipe técnica.

"Nesse ponto, tenho que registrar que a decisão liminar [do ministro Cristiano Zanin, do STF) proferida após o horário de encerramento da votação gerou dificuldades no processo eleitoral", pontuou. "Registro que essas palavras não se endereçam a absolutamente nenhuma crítica a uma decisão judicial, mas às indagações que circulam nas redes sociais sobre o por quê eu teria demorado para proferir uma decisão. Não é uma decisão convencional. Prorrogar uma eleição é possível, mas precisa ser pensado, calculado e estruturado", continuou.

Prorrogação da votação

As campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula enviaram ao TSE pedidos de prorrogação do horário de votação, originalmente encerrado às 17h em todo o país. A motivação para cada candidato, no entanto, diferiu.

A equipe de Flávio pediu a ampliação do horário de votação até 19h em municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O pedido foi motivado pela presença de temporais e condições climáticas extremas que poderiam prejudicar o acesso dos eleitores às urnas.

Já a campanha de Lula pediu a prorrogação da votação em cerca de 10 estados que foram alvo de denúncias sobre a não oferta de ônibus e de tarifa zero para o eleitorado no dia de votação, o que fere a legislação eleitoral.

O caso de maior repercussão aconteceu na Bahia, onde, pelo menos, 75 ônibus foram impedidos de circular pela Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador. De acordo com o Procon do estado, o número de veículos estacionados chegou a 544, após fiscalizações dos agentes.

A irregularidade foi compreendida pela Justiça como crime eleitoral e resultou em um pedido de prisão contra o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza. O pedido foi revogado nesta segunda-feira.

A federação Brasil da Esperança e a coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representam a campanha de Lula, enviaram o mesmo pedido de prorrogação ao STF. Na ausência de uma resposta do TSE em tempo hábil, a solicitação foi atendida por Zanin, que autorizou a prorrogação em todo o país, a benefício de ambas as campanhas. A decisão, no entanto, teve posicionamento contrário por parte do MP Eleitoral.