Crédito: I. A. Flávio Bolsonaro é o Dom Pedro ao contrário

O Flávio Bolsonaro reapareceu. Foi a um culto evangélico na Flórida, na primeira aparição pública desde que deixou o Brasil, dois dias depois de perder a eleição para o Lula.

E tem muito bolsonarista jurando que ele não fugiu. O argumento é que fuga mesmo é quando o sujeito tá sendo procurado pela polícia.

É, ninguém tava procurando o Flávio. Ele só tava proibido pela Justiça de sair do país.

Alexandre de Moraes mandou o senador entregar os passaportes à Polícia Federal. Ele saiu mesmo assim, sem registro em nenhum posto de imigração brasileiro. Segundo notícias, o avião que levou o senador desligou o transponder no meio do caminho.

Não adiantou. Mais de um milhão de pessoas acompanharam a chegada dele pelos sites de rastreamento de voos. A fuga mais assistida da história.

A turma que passou anos exigindo voto impresso saiu do país sem deixar nem um carimbo no passaporte.

Presidente eleito pelo ChatGPT

Na sabatina da TV Globo, Flávio garantiu:

Independentemente de qual for o resultado (da eleição), vou respeitar. Flávio Bolsonaro durante a sabatina da Globo em 28 de agosto de 2026





Perdeu, pediu a anulação da eleição e disse que nunca tinha pensado em sair do Brasil. Menos de 24 horas depois, estava nos Estados Unidos assinando uma carta como “verdadeiro presidente eleito do Brasil”.

A carta foi mudando de versão, e o “presidente eleito” acabou virando “líder”.

Aí o influenciador Paulo Figueiredo veio dizer que a culpa foi do ChatGPT, que a inteligência artificial botou “presidente eleito” sozinha.

Ou seja: o ChatGPT acredita mais no Flávio do que o próprio Flávio.

Claro que eu fiz piada com isso. E me perguntaram: “E você? Se fosse com você, ficava?”

Olha, eu não pedi voto pra ninguém. Ele pediu, e quase 60 milhões de brasileiros deram. Essa galera foi dormir com um líder da oposição e acordou com um correspondente internacional.

E tem um detalhe que muita gente esquece: além de candidato derrotado, o Flávio continua senador da República, com mandato até janeiro.

Na posse, todo senador se compromete a guardar a Constituição e as leis do país e a “sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.

O Flávio respondeu “assim o prometo” em 2019. Agora sustenta a independência do Brasil lá da Flórida, com visto concedido pelo governo Trump.

Pelas regras, senador que acumula faltas pode perder o mandato. Mas como o dele acaba em janeiro, é capaz de nem dar tempo. Vai sair do Senado do mesmo jeito que saiu do país: sem deixar registro.

Na família, isso já virou tradição. O Eduardo perdeu o mandato de deputado por excesso de faltas, morando nos Estados Unidos.

Os Bolsonaro transformaram o Congresso num programa de intercâmbio.

E é a mesma turma que canta no estádio “verás que um filho teu não foge à luta”. Não tem asterisco no hino dizendo “salvo intimação da PF”.

Cicuta ou jatinho?

Já que ele foi pra igreja, vale lembrar o capítulo 10 do Evangelho de João. “O bom pastor dá a vida pelas ovelhas”, diz o texto. Logo depois aparece o mercenário, aquele que vê o lobo chegando, larga as ovelhas e foge. Pelo jeito, o pastor lá da Flórida pulou essa parte.

Sócrates foi condenado à morte em Atenas. Os amigos arrumaram a fuga, tava tudo pronto, e ele recusou. Disse que não podia desrespeitar as leis da cidade só porque a sentença tinha sido contra ele. Sócrates tomou cicuta. O Flávio tomou o primeiro jatinho.

Nem precisa ir tão longe. Em 2018, o Lula teve a prisão determinada. Disse que era injusta, enrolou dois dias no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, e se entregou. Passou 580 dias preso. Depois, o Supremo anulou as condenações.

Você pode até achar que o Lula é o anticristo. Mas ele ficou.

Em 1822, mandaram Dom Pedro voltar pra Portugal. Ele respondeu “diga ao povo que fico”, e a data entrou pra história como o Dia do Fico.

O Flávio inaugurou o Dia do Fui.