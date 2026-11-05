Eduardo Bolsonaro via X Entrevista de Flávio Bolsonaro ao jornal The New York Times

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concedeu uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times nesta quarta-feira (4), em meio à estratégia de ampliar sua presença na imprensa nacional e internacional após deixar o Brasil. No entanto, a conversa ainda não foi publicada. A previsão é que o conteúdo seja divulgado nesta quinta-feira (5).

Antes de conversar com os jornalistas do veículo, o parlamentar relatou nas redes sociais um impasse com a TV Globo e acusou a emissora de ter medo de entrevistá-lo.

Uma fotografia de Flávio durante a entrevista ao jornal americano foi compartilhada pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do senador, nas redes sociais.

A conversa com o New York Times ocorre em um momento de exposição internacional do parlamentar, que busca apresentar sua versão sobre os acontecimentos políticos e judiciais envolvendo sua saída do território brasileiro.

Flávio Bolsonaro diz que Globo recusou entrevista sem cortes

Em uma carta publicada na rede social X, Flávio afirmou que havia recebido um convite da TV Globo para conceder uma entrevista exclusiva. Segundo o senador, ele aceitou a proposta, mas estabeleceu uma condição de que a conversa fosse exibida integralmente, sem cortes e sem restrições de assuntos.

De acordo com o relato do parlamentar, a emissora não concordou com os termos e decidiu não realizar a entrevista.

Na publicação, Flávio também criticou a cobertura do programa Fantástico. Ele afirmou que uma reportagem sobre sua atuação foi exibida sem que tivesse a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos.

O senador utilizou o episódio para questionar a postura da emissora e afirmar que a Globo teria medo de entrevistá-lo. A avaliação, porém, foi apresentada por ele na carta, sem que o relato represente uma confirmação independente dos motivos pelos quais a conversa não avançou.

Senador critica STF e fala em perseguição política

Na mesma manifestação, Flávio direcionou críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e às medidas judiciais impostas contra ele.

O parlamentar classificou as restrições como arbitrárias e afirmou ser alvo de perseguição política e judicial. Também contestou a interpretação de que teria fugido do Brasil.

Em sua versão, o senador afirmou que não deixou o país para escapar das autoridades, mas apenas se deslocou para outro território, onde, segundo ele, teria liberdade para expressar suas opiniões.

Flávio também fez acusações contra um magistrado que não identificou nominalmente na carta. As declarações fazem parte da estratégia do parlamentar de questionar publicamente as decisões judiciais de retenção de passaportes em meio as investigações de lavagem de dinheiro em apostas envolvendo o advogado Willer Tomaz , além do financiamento do filme "Dark Horse" sobre Jair Bolsonaro.





Flávio anuncia entrevistas a veículos nacionais e internacionais

A conversa com o New York Times faz parte de um plano anunciado pelo senador no domingo (1º). Na ocasião, ele afirmou que pretendia apresentar sua versão dos acontecimentos a veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros nos dias seguintes.

A escolha de um jornal de alcance internacional amplia a possibilidade de Flávio levar suas críticas ao cenário político e judicial brasileiro para o público estrangeiro.

Até a publicação desta reportagem, a entrevista ao New York Times ainda não havia sido divulgada. A expectativa era de que o material fosse publicado nesta quinta-feira (5), quando será possível conhecer o conteúdo completo das respostas do senador aos jornalistas americanos.